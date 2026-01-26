З прифронтової Олексієво-Дружківки евакуювали двох дітей: вони покинули домівку вдруге

Евакуація дітей з Олексієво-Дружківки. Фото: ГУНП Донеччини

Двох дітей, їхню маму та бабусю евакуював з прифронтової Олексієво-Дружківки екіпаж “Білого Янгола”. Родина покинула рідну домівку вдруге — до цього їх вже вивозили з небезпеки.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

Вони евакуювали родину з Олексієво-Дружківки — хлопчика Михайла, його півторарічного брата, їхню маму та бабуся. Родина вже виїздила восени, однак нещодавно вирішили повернутися до рідної домівки.

Сім’я мешкала в районі, який знаходиться за кілька кілометрів від оточеної боями Костянтинівки. Жити під постійними обстрілами було важко, кажуть правоохоронці, тож вирішили знову евакуюватися.

“Вчора гучно було, жах. Усе побите: вулиці, квартали. Діти дуже боялися, тому через них і вирішили виїжджати”, — розповідає бабуся хлопчиків.

Як уточнили поліціянти, попри активність російських дронів, їм вдалось доставити сім’ю до безпечного місця. Звідти за підтримки волонтерів вони вирушать до більш безпечного регіону України.

Нагадаємо, прифронтову Дружківку залишили ще двоє людей: доросла жінка та її 11-річна донька. Вони звернулися за евакуацією до поліції, адже обстріли міста тільки посилюються, зокрема один із російських снарядів влучив у двір багатоквартирного будинку, де проживала сім’я.