Евакуація голубів з Краматорська. Фото: з відео ГО “Порятунок тварин Харків”

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Харківські волонтери вивезли з Краматорська на Житомирщину близько 600 голубів. Їхній 70-річний господар Володимир залишався в обстрілюваному місті, бо не міг покинути птахів. Чоловік виїхав за кордон лише тоді, коли для голубів знайшли безпечне місце.

Про це розповіла директорка з комунікацій ГО “Порятунок тварин Харків” Ярина Вінтонюк в ефірі Радіо Хартія.

Майже два місяці Володимир намагався знайти спосіб вивезти голубів із Краматорська, але самостійно організувати перевезення не вдалося. Зрештою чоловік звернувся на гарячу лінію ГО “Порятунок тварин Харків”. Волонтери взялися допомогти.

“У нас час від часу бувають такі нестандартні ситуації, не тільки котики й собаки. Ми просто подумали, як можемо це зробити, і підготувалися”, — розповіла Ярина Вінтонюк.

Для перевезення птахів команда заздалегідь підготувала картонні коробки. Їхній розмір узгодили з Володимиром, а він зробив у них отвори для повітря. У кожну коробку помістили по 12 голубів. Розсаджувати птахів допомагали господар і ще двоє людей, яких він знайшов у Краматорську.

“Він знав кожну пташку: хто ховається, хто не ховається, хто контактний, а хто ні”, — пояснила волонтерка.

Спочатку голубів доправили до Харкова, а звідти повезли на Житомирщину. Місце для птахів знайшов Володимир: їх прихистив його добрий знайомий. Загалом до евакуації долучилися близько десяти людей. Четверо працювали в Краматорську, ще одна команда — у Харкові.

“Наше завдання полягало в тому, щоб зробити все дуже швидко, щоб жодна пташка не загинула. У нас усе вийшло”, — каже Ярина Вінтонюк.

Голуби Володимира, яких евакуювали з Краматорська. Фото: кадр з відео ГО “Порятунок тварин Харків

Голубами Володимир займається з п’яти років. Любов до цих птахів йому прищепив батько. За словами Ярини Вінтонюк, голуби роками жили поруч із господарем, тому просто випустити їх на волю він не міг: самостійно вони б не вижили.

“Це людина, яка присвятила їм усе своє життя”, — додала волонтерка.

Після того як голубів перевезли на Житомирщину, Володимир виїхав до Норвегії.

Кількість заявок на евакуацію тварин із Краматорська зросла вдвічі

Вивезення голубів — не перша незвична евакуація в роботі ГО “Порятунок тварин Харків”. Раніше волонтери вивезли з Костянтинівки 500 риб. А на початку повномасштабного вторгнення під обстрілами евакуювали вовка з північної околиці Харкова.

Утім, як розповіла Ярина Вінтонюк, найчастіше до організації звертаються по допомогу з евакуацією собак і котів. Із вересня кількість таких заявок із Краматорська та сусідніх громад суттєво зросла.

За вересень волонтери вивезли 900 тварин, а за жовтень — тисячу. За її словами, це вдвічі більше, ніж зазвичай, тож тепер команда виїжджає до міста щодня.

“Звичайно, набагато складніше, коли евакуюєш вже під обстрілами. Ми просимо людей, які перебувають на цих територіях, звертатися якомога швидше”, — наголосила директорка з комунікацій ГО.

Нагадаємо, раніше до екопарку на Полтавщині евакуювали тварин із Краматорська. Серед них — дві шиншили, дві змії, ігуана, жаба та пара білок.