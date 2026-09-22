 З Краматорська та Святогірська евакуювали ще девʼятьох людей, серед них — дитина
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З Краматорська та Святогірська евакуювали ще девʼятьох людей, серед них — дитина

Богдан Комаровський
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Екіпаж “Фенікс” за день допоміг виїхати з Краматорська та Святогірська ще девʼятьом людям, зокрема дитині. Через посилення атак та наближення лінії фронту дедалі більше людей залишають заявки на евакуацію.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що лише за 21 вересня евакуаційна група “Фенікс” побувала за сімома адресами у Краматорську та Словʼянську. Рятувальники допомогли виїхати девʼятьом людям, серед яких — одна дитина.

З Краматорська та Святогірська евакуювали ще девʼятьох людей, серед них — дитина
Евакуація цивільних, вересень 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Як зазначають надзвичайники, через наближення лінії фронту та посилення обстрілів дедалі більше мешканців небезпечних районів приймають рішення евакуюватися.

З Краматорська та Святогірська евакуювали ще девʼятьох людей, серед них — дитина
Евакуація цивільних, вересень 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

“Рятувальники “Фенікса” завжди готові прийти на допомогу тим, хто вирішив залишити небезпечну територію. Вони допоможуть зібрати необхідні речі, дістатися до місця збору та безпечно продовжити шлях до безпечнішого регіону країни”, — додали у ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, на середину вересня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишалися близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.

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