З краматорцями хочуть обговорити нагальні питання та потреби в Полтаві й Кременчуці 15-16 жовтня: як долучитися

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Для переселенців з Краматорської громади влаштують особистий прийом із керуючою справами виконкому Іриною Славинською в Полтаві та Кременчуці 15-16 жовтня. На зустрічі говоритимуть про нагальні питання та потреби вихідців. Графік та адреси — публікуємо далі.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
Керуюча справами виконавчого комітету Краматорської міської ради Ірина Славинська проведе особисті прийоми громадян для обговорення актуальних питань і нагальних потреб переселенців. Охочі зможуть долучитися до зустрічі:
Вихідців з громади закликають скористатися такою можливістю та особисто обговорити питання, які турбують.
Нагадаємо, посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Зі слів волонтерів, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити.