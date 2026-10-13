 З краматорцями хочуть обговорити нагальні питання та потреби в Полтаві й Кременчуці 15-16 жовтня: як долучитися
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З краматорцями хочуть обговорити нагальні питання та потреби в Полтаві й Кременчуці 15-16 жовтня: як долучитися

Богдан Комаровський
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Для переселенців з Краматорської громади влаштують особистий прийом із керуючою справами виконкому Іриною Славинською в Полтаві та Кременчуці 15-16 жовтня. На зустрічі говоритимуть про нагальні питання та потреби вихідців. Графік та адреси — публікуємо далі. 

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Керуюча справами виконавчого комітету Краматорської міської ради Ірина Славинська проведе особисті прийоми громадян для обговорення актуальних питань і нагальних потреб переселенців. Охочі зможуть долучитися до зустрічі:

  • 15 жовтня — м. Полтава (12:00-13:00). Адреса: вул. Юліана Матвійчука, 115;
  • 16 жовтня — м. Кременчук (10:00–12:00). Адреса: проспект Свободи, 80.

Вихідців з громади закликають скористатися такою можливістю та особисто обговорити питання, які турбують.

Нагадаємо, посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Зі слів волонтерів, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити.

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