Тест Манту. Ілюстративне фото: WikiMedia

Вже у квітні 2026-го в Україні почнуть впроваджувати нові методи виявлення туберкульозу. Так, традиційну пробу Манту замінить тест на вивільнення гамма-інтерферону.

Про це розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта, пише “Укрінформ”.

За його словами, тест вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ) дозволить якісно й ефективно виявляти туберкульоз, особливо в дітей. Такі шкірні тести є більш чутливими й дієвими, якщо порівняти з пробами Манту. Вже цього року програму буде впроваджуватимуть в усіх регіонах України.

Володимир Курпіта також додав, що обладнання GeneXpert, яким будуть користуватися медики, дозволить діагностувати туберкульоз протягом чотирьох годин.

Водночас керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка зазначив, що тепер курс терапії у разі захворювання триває 6-9 місяців. Раніше на лікування витрачали півтора року. Він додав, що завдяки цьому показник одужання зріс із 50% (у 2017 році) до 72-75%. Також посадовець зазначив, що 70% пацієнтів із туберкульозом лікуються амбулаторно.

Водночас медики нагадали, що лікування й діагностика туберкульозу в Україні безплатні. Також із 1 січня уряд оновив Національний календар щеплень, тому вакцинацію від туберкульозу для немовлят проводять першого ж дня життя дитини. Раніше це робили через 3-5 днів.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще 626 інфікованих — без COVID-19. Обійшлося також без летальних випадків.