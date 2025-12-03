З нардепом Христенком, якому закидають держзраду, хочуть укласти угоду про визнання винуватості, — ЦПК

Федір Христенко. Ілюстративне фото: Comments

“Центр протидії корупції” заявив, що із народним депутатом Федором Христенком хочуть укласти угоду про визнання винуватості. Йому закидають державну зраду.

Про це йдеться у матеріалі громадської організації.

Там стверджують, що 3 грудня Печерський суд мав розглянути угоду з Христенком, але про результати засідання поки невідомо. Представники ЦПК перебували в суді, коли нардеп, як стверджується, прибув до приміщення в супроводі конвою.

Раніше журналісти Вільного Радіо з’ясували, що 26 листопада Печерський районний суд Києва отримав матеріали по справі нардепа від “ОПЗЖ” Федора Христенка.

Взятися за справу могли усього три судді. З них двох — Анну Гридасову та Світлану Шапутько — усунули від розгляду через скарги. Тож того ж дня обрали суддю Олега Соловйова.

“Припускаю, що в тій угоді з Христенка вичавили казки про половину НАБУ і САП, щоб продовжити атаку на них”, — заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Він припускає, що після того, як цю угоду затвердять, Христенка відправлять на обмін з Росією.

Видання hromadske отримало коментар від Офісу генпрокурора. Там розповіли, що нині здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо одного з народних депутатів України. Але будь-які дані з угоди про визнання винуватості нині не підлягають оприлюдненню, бо містять відомості, пов’язані з безпекою підозрюваного та питаннями національної безпеки України.

“Водночас спростовуємо поширену в медіа та соцмережах інформацію про нібито згадування керівництва антикорупційних органів в угоді, а також твердження про будь-який зв’язок з операцією ”Мідас”. Описані епізоди відбулися задовго до початку її розслідування”, — відповіли в ОГП.

Що передувало

Наприкінці липня цього року Христенку повідомили про підозру в державній зраді. Обраний у 2019 році на виборчому окрузі №46, до якого входять, зокрема, Бахмут та Лиман, депутат нібито працював на посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

У Офісі генпрокурора стверджували, що посадовець “втік” за кордон після початку повномасштабного вторгнення, однак продовжував протиправну діяльність дистанційно.

За даними слідства, Христенка росіяни завербували за часів президентства Віктора Януковича, нардеп виконував завдання від ФСБ під час “Революції Гідності”.

Згідно з повідомленням сторони обвинувачення, розслідування Офісу генпрокурора та СБУ встановило “тісні” контакти Христенка з Юрієм Іванющенком — резидентом російських спецслужб у “ДНР”, а також із колаборантом Арменом Саркісяном, якого вже немає серед живих.

Христенко нібито налагодив зв’язки з керівниками НАБУ, зокрема Русланом Магамедрасуловим (йому теж повідомили про підозру в пособництві державі-агресору) та Олександром Скомаровим. Слідство стверджує, що має докази, що дружина останнього виїздила з України у 2022 році на авто, яке належало сім’ї Христенка.

У серпні Служба безпеки України оголосила нардепа Федора Христенка в розшук, а пізніше його затримали в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, у травні 2025-го нардеп від “ОПЗЖ” Федір Христенко судився з ТОВ “Труха Україна” через публікацію, яку ті поширили у своєму телеграм-каналі. На думку посадовця, інформація у дописі “принизила його честь, гідність та ділову репутацію”.