Перукарка за роботою у бахмутському хабі підтримки у Кривому Розі. Скриншот відео: Перший міський телеканал Кривого Рогу

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У хабі підтримки переселенців з Бахмутської громади у Кривому Розі з липня 2026 року запрацювала перукарка. Вона безкоштовно надає послуги зі стрижки ВПО старше 65 років, переселенцям з інвалідністю І та ІІ груп і маломобільним людям. Розповідаємо, куди й коли можна приходити.

Про роботу хабу розповіли в пресслужбі Бахмутської міської військової адміністрації.

Хаб підтримки переселенців з Бахмутської громади у Кривому Розі працює за адресою: вул. Космонавтів, буд. 3.

Щоб скористатися безкоштовною послугою, необхідно попередньо записатися за телефоном: (099) 428-96-44.

Перукарка працює двічі на тиждень — у вівторок та четвер з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували мапу з адресами, де шукати гуманітарні штаби для ВПО в Україні. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань.