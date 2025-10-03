Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Під час обміну полоненими, який Україна та Росія провели 2 жовтня, на підконтрольну територію повернули як мінімум шістьох захисників Маріуполя з “Азову”, морської піхоти та ТрО. Окрім цього, вдалося повернути залізничника Донецької залізниці. Розповідаємо, що про них відомо.

Про повернення Євгена Найдьонова на Facebook повідомила його дружина Юлія, Рауфа Аллахвердиєва, Дмитра Гриценка та Андрія Кравчука — видання “Точка сходу”, про повернення двох неназваних “азовців” — командир 1-го корпусу НГУ “Азов” Денис Прокопенко, а про залізничників — голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський.

Євген Найдьонов — житель Маріуполя, який доєднався до 109-ї окремої бригади тероборони Маріуполя та брав участь у битві за місто в перші місяці повномасштабного вторгнення. Разом з іншими підрозділами Сил оборони України відступив до Азовсталі. У травні 2022 року під час виходу з комбінату здався в полон. Провів у неволі понад три роки.

З неволі також вдалося повернути Рауфа Аллахвердиєва, він також боронив Маріуполь та пробув у російському полоні понад три роки. Чоловік служив механіком-водієм у військовій частині А0989 (56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада), брав участь в обороні міста та потрапив у полон під час спроби прориву з металургійного комбінату ім. Ілліча. Як ідеться у матеріалі видання “Точка сходу”, рідні військового понад рік не знали, де він перебуває та в якому він стані.

Ще один повернутий оборонець Маріуполя — санітар 36-ї окремої бригади морської піхоти Дмитро Гриценко. Він потрапив у полон у квітні 2022 року, коли разом із пораненими та медиками намагався прорватися з меткомбінату імені Ілліча.

У 36-ї окремій бригаді морської піхоти також проходив службу захисник Маріуполя Андрій Кравчук. Він пішов добровольцем до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. А вже за кілька днів він опинився в оточеному місті. Востаннє з сестрою Крістіною Андрій говорив 17 березня 2022 року, після чого зник. Сім’я змогла довідатись, що з ним сталося, у серпні 2022-го, коли відео з Андрієм у полоні опублікували російські спільноти.

Командир 1-го корпусу НГУ “Азов” Денис Прокопенко уточнив, що 2 жовтня з полону вдалося повернути двох “азовців”, які потрапили в неволю в Маріуполі.

Також під час обміну 2 жовтня повернулися двоє залізничників, заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський. Один із них працював на Донецькій залізниці, інший — на Придніпровській.

Нагадаємо, у четвер, 2 жовтня, Україна та Росія провели обмін полоненими. На підконтрольну територію вдалося повернути загалом 205 українців: 185 військових та ще 20 цивільних заручників росіян.