Захисник Дмитро Паскалов. Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

У межах обміну 15 травня 2026 року серед інших Україні вдалося повернути захисника Маріуполя й Азовсталі Дмитра Паскалова. Він перебував у російській неволі майже чотири роки. Його дружина, маріупольська поетеса Оксана Стоміна, вже отримала перший дзвінок від захисника.

Про це Оксана Стоміна написала особисто.

“Недарма я пару днів тому купила чоловікові домашні капці!.. Ураааааа! Дзвонив щойно! Дякую вам всім, що були зі мною й підтримували весь цей час!” — розповіла жінка на особистій сторінці в соцмережі.

Дмитро Паскалов із першого дня відкритого вторгнення долучився до оборони Маріуполя. Під час боїв захисник опинився на території металургійного комбінату “Азовсталь” і звідти потрапив у полон.

Протягом чотирьох років дружина Дмитра Оксана Стоміна намагалася звʼязатися з чоловіком. Утім, отримати від нього їй вдалося лише одного листа. Свої ж поетичні листи до Дмитра й вірші, що стали відображенням подій в оточеному Маріуполі, жінка видала в збірці “Лірика маріупольських бомбосховищ”.

Нагадаємо, 15 травня 2026 року Україна й Росія провели перший етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”. У його межах із російської неволі вдалося повернути 205 військових, більшість із яких перебувала в полоні з 2022 року. Велику частину з них склали захисники Маріуполя й Азовсталі.