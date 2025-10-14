Максим після звільнення із неволі. Фото: Telegram / Израиль по-русски

У понеділок, 13 жовтня, угрупування ХАМАС у межах мирних домовленостей з Ізраїлем звільнив 20 заручників, яких понад два роки утримували у секторі Газа. Серед цих людей є уродженець Донецька Максим Харкін — чоловік провів 738 днів у неволі, куди потравив під час атаки ХАМАС на музичний фестиваль Nova у 2023 році.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю.

Разом із ще одним звільненим чоловіком — Ромом Браславським — Харкін повернувся до своєї родини. Обидва вже перебувають у медичному центрі “Шиба” в місті Тель-Хашомер, де проходять реабілітацію та медичне обстеження.

У МОЗ Ізраїлю повідомили, що система охорони здоров’я повністю готова задовольнити фізичні та емоційні потреби звільнених. Відомство також закликало громадськість і представників ЗМІ поважати приватність Харкіна та Браславського, наголосивши, що повернення додому після тривалого перебування в заручниках є складним і чутливим процесом.

За даними видання Hromadske, Максим Харкін народився у Донецьку та репатріювався із матір’ю до Ізраїлю. Чоловік має трирічну доньку, додає CBS. Для матері та молодшого брата був головним годувальником. У жовтні 2023 року прибув на музичний фестиваль Nova разом із другом та його дружиною (обох пізніше знайшли мертвими).

Мати Харкіна, його цивільна дружина та донька мають російське громадянство. У спробі прискорити повернення чоловіка вони оформили російське громадянство і йому, повідомляє видання Maariv. На момент захоплення бойовиками ХАМАС Харкін мав українське громадянство.

Нагадаємо, у четвер, 2 жовтня, Україна та Росія провели обмін полоненими. На підконтрольну територію вдалося повернути загалом 205 українців: 185 військових та ще 20 цивільних заручників росіян.