19 вересня 2026 року з пожежі у багатоповерхівці після обстрілу росіян у Краматорську врятували двох людей

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Вранці 19 вересня 2026 року російські військові вдарили по житловій дев’ятиповерхівці. На балконі другого поверху виникла пожежа, і мешканцям квартири вище знадобилася допомога рятувальників, адже через задимлення вони не могли самостійно вийти на вулицю.
Про наслідки обстрілів повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.
Та це не єдиний удар росіян 19 вересня. Удару також зазнав Слов’янськ, по якому окупанти скинули керовану авіабомбу. Вона влучила в підприємство, де почалася пожежа. Пожежу частково загасили, але вимушено зупинили роботи через загрозу повторного удару російської армії.
Нагадаємо, протягом 18 вересня 2026 року на Донеччині внаслідок російських ударів загинув один житель Краматорська. Ще 13 людей дістали поранень — десять у Слов’янську та по одному у Краматорську, Білозерському та Микільському.