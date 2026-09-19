 19 вересня 2026 року з пожежі у багатоповерхівці після обстрілу росіян у Краматорську врятували двох людей
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З пожежі у багатоповерхівці після обстрілу росіян у Краматорську врятували двох людей

Євген Вакуленко
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Вранці 19 вересня 2026 року російські військові вдарили по житловій дев’ятиповерхівці. На балконі другого поверху виникла пожежа, і мешканцям квартири вище знадобилася допомога рятувальників, адже через задимлення вони не могли самостійно вийти на вулицю.

 

Про наслідки обстрілів повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.

Та це не єдиний удар росіян 19 вересня. Удару також зазнав Слов’янськ, по якому окупанти скинули керовану авіабомбу. Вона влучила в підприємство, де почалася пожежа. Пожежу частково загасили, але вимушено зупинили роботи через загрозу повторного удару російської армії.

Наслідки обстрілу підприємства у Слов'янську, 19 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини
Наслідки обстрілу підприємства у Слов'янську, 19 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, протягом 18 вересня 2026 року на Донеччині внаслідок російських ударів загинув один житель Краматорська. Ще 13 людей дістали поранень — десять у Слов’янську та по одному у Краматорську, Білозерському та Микільському.

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