Якими були наслідки ударів росіян по Донеччині 18 вересня 2026 року (ЗВЕДЕННЯ, ФОТО)

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 вересня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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18 вересня 2026 року на Донеччині внаслідок російських ударів загинув один житель Краматорська. Ще 13 людей дістали поранень — десять у Слов’янську та по одному у Краматорську, Білозерському та Микільському. За добу російські удари зруйнували 38 цивільних об’єктів, а ще 27 — пошкодили у ніч проти 19 вересня. Серед них — магазини, лікарня та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 62 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

18 вересня 2026 року від російських ударів на Донеччині загинув один цивільний, ще 13 дістали поранень

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 18 вересня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинув один житель Краматорська

Ще 13 людей дістали поранень — десять у Слов’янську та по одному у Краматорську, Білозерському та Микільському.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 18 вересня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 311 житель Донеччини, ще 10 482 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 вересня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

18 вересня 2026-го від російських ударів постраждали 38 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 329 разів. Постраждали 11 населених пунктів: міста Білозерське, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Билбасівка, села Долина, Запоро-Мар’ївка, Золоті Пруди, Микільське, Новомиколаївка та Петрівка Друга.

Протягом доби під обстріли потрапив 38 цивільних об’єктів, з них 10 — житлові будинки. Зокрема:

у Слов’янську внаслідок удару трьома КАБами руйнувань зазнали 3 багатоквартирних і 1 приватний будинки, адміністративна будівля, відділення експрес-доставки, 6 магазинів, кафе, ринок, об’єкт інфраструктури, 2 автомобілі та 2 вантажівки;

багатоквартирний будинок, заклад освіти, 2 цивільних авто пошкодили у Краматорську ;

дві оселі зруйнували у Білозерську ;

у Билбасівці Слов’янської громади пошкодили лікарню;

приватний будинок та автомобіль зруйнували у Петрівці Другій ;

у Золотих Прудах пошкодили їдальню;

один приватний будинок зруйнували у Біленькому ;

ще одну оселю пошкодили у Новомиколаївці;

нежитлову будівлю зруйнували у Запоро-Мар’ївці ;

у Микільському FPV-дрон влучив у цивільну автівку;

ще один автомобіль атакували у Долині .

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 вересня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 19 вересня росіяни пошкодили щонайменше 27 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо, що внаслідок російських ударів:

у Сергіївці Андріївської громади пошкодили 11 будинків та інфраструктуру;

9 будинків зруйнували у Біленькому ;

у Краматорську на одну зруйновану багатоповерхівку стало більше;

ще один будинок і адміністративну будівлю зруйнували у Черкаському ;

у Торці пошкодили 3 приватні будинки;

один приватний будинок зруйнували у Карпівці Миколаївської громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 вересня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

62 рази за 18 вересня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 18 вересня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 62 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 29 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в бік населених пунктів Білицьке, Сергіївка та Удачне, а також штурмували у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Степів, Добропілля, Ганнівки, Світлого, Красноподілля, Новогришиного та Новопавлівки;

на Костянтинівському напрямку нарахували 18 атак росіян в районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки, Миколайпілля та Русиного Яру;

вісім штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку у районах Ямполя та Кривої Луки, а також у напрямках Пискунівки та Рай-Олександрівки;

на Лиманському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Торського, а також у напрямках Надії та Новоселівки;

на Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка;

На Олександрівському напрямку загарбники теж один раз штурмували у напрямку населеного пункту Тернове.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 вересня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 вересня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 18 вересня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо поговорили з начальником Удачненської селищної військової адміністрації Валерієм Дугельним. Він розповів, що за тиждень до 20 жителів можуть отримати рішення щодо своїх будинків. Водночас тим, хто чекає, у громаді з житлом поки не допомагають. Облаштовувати гуртожитки не дозволяє бюджет, а пошук будинків у селі за програмою ще триває.