З прифронтової Дружківки евакуювали ще двох дітей разом з матір’ю

Евакуація родини з Дружківки, січень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Дружківки ще двох дітей та їхню маму. У серпні 2025-го місто потрапило до переліку населених пунктів, звідки обов’язково мають виїхати родини з неповнолітніми.

Про це повідомили у ГУНП Донеччини.

Як розповіли поліціянти, родина з двома доньками — 7 та 9 років — тепер у безпеці. Їх змогли безпечно евакуювати з прифронтового міста. Виїзду, уточнюють правоохоронці, сприяв туман, який ускладнив роботу російських дронів.

Нині війська країни-агресорки завдають щоденних ударів по населеному пункту бомбами та дронами. Під ці атаки потрапляють будинки, автівки, цивільні та поліційні екіпажі. Заїхати в місто можливо тільки на броньованому авто та з антидроновим спорядженням.

“Кожного дня б’ють, і в таку погоду теж, хіба що трохи менше”, — розповідає мати

Врятовану сім’ю передали волонтерам, які відвезли людей до більш безпечного регіону.

“У зоні, де ведуться бойові дії, дітям не місце. Ми всі щось втрачаємо. Краще втратити дім, аніж дитячі життя”, — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, на початок січня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються близько 670 неповнолітніх. Найбільше дітей — у Миколаївській громаді.