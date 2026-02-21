Евакуація з Дружківки. Фото: ДСНС Донеччини

За минулу добу, 20 лютого, рятувальники групи “ФЕНІКС” вивезли з Дружківки сімох місцевих жителів, зокрема одну маломобільну людину.

Про це розповіли у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

За даними рятувальників, людей вивезли з прифронтового міста та доправили до більш безпечного місця. Серед евакуйованих була одна маломобільна людина, якій знадобилася допомога під час транспортування.

Рятувальники закликають не зволікати з евакуацією. Залишити свою заявку можна за цими номерами: (095)166-53-88 або 0-800-333-129.

Нагадаємо, за останній тиждень кількість заявок на виїзд із прифронтових міст і сіл Донецької області майже подвоїлася. Найбільше людей евакуюють із Дружківки, Миколаївки, Олексієво-Дружківки та Краматорська.