Укрзалізниця. Ілюстративне фото: Олексій Кулеба

Від початку серпня російські війська завдали майже 300 ударів по об’єктах компанії “Укрзалізниці”. На відновлення фахівці витрачають близько чотирьох годин.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він нагородив та подякував працівникам Укрзалізниці, які щодня забезпечують рух поїздів навіть попри російські атаки.

За його словами, залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру. Загалом від початку серпня загарбники завдали майже 300 ударів по об’єктах компанії.

Водночас за час повномасштабного вторгнення 221 залізничник зазнав поранень, ще 37 — загинули під час виконання своїх обов’язків.

“Завдяки залізничникам навіть після масованих нічних обстрілів поїзди продовжують курсувати. Там, де пошкоджено колії або станції, працюють комбіновані маршрути — потяг і автобус. Так ми зберігаємо сполучення і можливість людей дістатися безпечних місць. Дякую кожному, хто віддано працює на своїх місцях”, — написав посадовець.

Нагадаємо, чотири приміські залізничні рейси Донеччини тимчасово зупинили рух через відсутність напруги в контактній мережі. Укрзалізниця готує резервні тепловози, однак можливі затримки.