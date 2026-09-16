З трьох районів Слов’янська припинять вивозити сміття: звідки саме та коли

Сміття у Слов'янську. Ілюстративне фото: КП "АТП".

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Через погіршення безпекової ситуацїї у Слов’янську обмежують вивіз побутового сміття: від найближчого понеділка, 21 вересня, ці послуги не надаватимуть у трьох районах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Сміття через небезпеку не вивозитимуть із районів Хімік, Черевківка та території колишнього селища Мандричине (раніше відоме як Червоний Молочар). Перелічені райони розташовані на південному сході Слов’янська.

Рішення про тимчасове призупинення надання послуг із вивозу відходів ухвалило місцеве комунальне підприємство АТП 052814 “у зв’язку з небезпечною оперативною обстановкою та постійною загрозою обстрілів”.

Нагадаємо, напередодні у Краматорську розширили перелік вулиць, звідки тимчасово не вивозитимуть сміття — усього за сімома адресами. Таке рішення ухвалили на тлі посилення російських ударів по місту. З 11 вересня плату за вивезення та перевезення відходів не нараховуватимуть.