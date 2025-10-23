З жителями Святогірська хочуть обговорити інклюзію в школах громади: як долучитися

Підтримайте Вільне Радіо
Жителів Святогірської громади запрошують долучитися до громадських слухань наприкінці жовтня. На них обговорюватимуть питання інклюзії закладів освіти. Як долучитися — розповідаємо далі.
Про ініціативу повідомили у Святогірській МВА.
Там кажуть, що запланували слухання серед жителів громади — їх проведуть в онлайн-форматі. Темою зустрічі стане організація та розвиток інклюзивного середовища в закладах освіти Святогірської міської ради.
Від охочих очікують пропозицій та ініціатив, які б допомогли покращити умови навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Серед переліку тем:
Зацікавлені зможуть долучитися до обговорень вже 30 жовтня з 9:00 за цим посиланням.
Нагадаємо, на підготовку до евакуації у Святогірській громаді на рік заклали понад 600 тисяч гривень, мають три автобуси для перевезень і активно залучають волонтерів та благодійників. Евакуйовані з громади можуть їхати до Тернопільської та Хмельницької областей.