З жителями Святогірська хочуть обговорити інклюзію в школах громади: як долучитися

Богдан Комаровський
Жителів Святогірської громади запрошують долучитися до громадських слухань наприкінці жовтня. На них обговорюватимуть питання інклюзії закладів освіти. Як долучитися — розповідаємо далі. 

Про ініціативу повідомили у Святогірській МВА.

Там кажуть, що запланували слухання серед жителів громади — їх проведуть в онлайн-форматі. Темою зустрічі стане організація та розвиток інклюзивного середовища в закладах освіти Святогірської міської ради.

Від охочих очікують пропозицій та ініціатив, які б допомогли покращити умови навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Серед переліку тем:

  • поточний стан інклюзивної освіти в закладах освіти громади;
  • забезпечення доступності освітнього середовища для дітей з ООП;
  • кадрове забезпечення інклюзивної освіти (асистенти вчителів, фахівці супроводу); 
  • необхідність оновлення матеріально-технічної бази;
  • роль батьківської та громадської участі у впровадженні інклюзії; 
  • перспективи розвитку інклюзивної освіти в закладах громади;
  • потреба в регулярному підвищенні кваліфікації педагогів щодо роботи в інклюзивному середовищі.

Зацікавлені зможуть долучитися до обговорень вже 30 жовтня з 9:00 за цим посиланням

Нагадаємо, на підготовку до евакуації у Святогірській громаді на рік заклали понад 600 тисяч гривень, мають три автобуси для перевезень і активно залучають волонтерів та благодійників. Евакуйовані з громади можуть їхати до Тернопільської та Хмельницької областей.

