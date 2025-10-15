Святогірськ влітку 2025 року. Фото: Денис Колісниченко

На підготовку до евакуації у Святогірській громаді на рік заклали понад 600 тисяч гривень, мають три автобуси для перевезень і активно залучають волонтерів та благодійників. Евакуйовані з громади можуть їхати до Тернопільської та Хмельницької областей.

Інформацію про це журналісти Вільного Радіо отримали з відповіді на інформаційний запит до Святогірської міської військової адміністрації.

Транспорт і волонтерська підтримка

Для евакуації у громаді використовують три автобуси, які належать Святогірській МВА та міській раді. Також залучають транспорт громадських і волонтерських організацій. Маломобільних людей вивозять спеціалізованим транспортом, який надають благодійні фонди.

У евакуації допомагають волонтерські організації — БФ “Янголи спасіння”, БФ “Добра справа”, ГО “Проліска”. Міжнародних партнерів поки не залучали до цього процесу.

Жителів Святогірська, які погоджуються на евакуацію, вивозять до транзитних пунктів у містах Лозова (Харківська область) та Павлоград (Дніпропетровська область). Там люди отримують гуманітарну та психологічну допомогу, гаряче харчування, а також одноразову виплату 10 800 гривень на особу. У пунктах також допомагають оформити документи та знайти місце розселення.

На території самої Святогірської громади транзитні пункти не створювали, тому фінансування для забезпечення евакуйованих житлом чи медичною допомогою не передбачено.

Де розміщують жителів після евакуації

Святогірська громада має меморандуми про співпрацю в межах державного проєкту “Пліч-о-пліч” із громадами Тернопільщини та Хмельниччини:

12 грудня 2024 року Святогірська громада підписала угоду з Великоберезовицькою громадою Тернопільської області;

16 квітня 2025 року — з Чемеровецькою громадою Хмельницької області.

У цих громадах передбачені місця для проживання жителів Святогірська, які були змушені евакуюватися. Також розглядають можливість відкриття відділення “догляд вдома” для переселенців.

Скільки коштів виділили на евакуацію

На підготовку до евакуаційних заходів у 2024–2025 роках Святогірська МВА передбачила 614 тисяч гривень. Кошти, переважно, йдуть на пальне для транспорту та інші потреби, що виникають під час евакуації.

Журналістам Вільного Радіо також повідомили, що адміністрація має розроблений і затверджений План евакуації населення та алгоритм дій. Першочергово евакуюють дітей, людей з інвалідністю, маломобільних і літніх мешканців. У документах також прописані дії щодо евакуації матеріальних та культурних цінностей.

За координацію відповідає Комісія з евакуаційних заходів. Її очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Як інформують жителів

Людей інформують через офіційні сайти Святогірської МВА та міської ради, сторінки у соцмережах і групи за населеними пунктами. Також роздають листівки з алгоритмом дій і контактами гарячої лінії.

Якщо люди відмовляються від евакуації під час загострення ситуації, вони мають підписати офіційну відмову.

