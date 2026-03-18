“За 12 тис. доларів обіцяв вивозити військових із частин”: справу ексначальника ТЦК на Донеччині передали до суду

Затриманий ексначальник ТЦК у Донецькій області. Фото: ДБР

Правоохоронці скерували до суду справу ексначальника ТЦК на Донеччині, якого звинувачують у пособництві дезертиству. Він, ймовірно, обіцяв вивозити військових із частин за грошову винагороду. Раніше обвинувачений вже фігурував у справі щодо незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як встановили слідчі, майор організував схему допомоги військовим у втечі з частин на території Сумської області. За гроші він пропонував вивезти їх із місця служби та доставити у будь-який регіон України.

Фігурант, кажуть правоохоронці, вже раніше потрапляв у їхнє поле зору, коли очолював один із районних ТЦК у Донецькій області. Він сприяв чоловікам призовного віку в незаконному виїзді за кордон. Після викриття його перевели у розпорядження командування, однак протиправну діяльність він не припинив.

За даними слідства, цього разу чоловік знайшов клієнтів та запропонував двом військовим залишити частину на Сумщині. Він пообіцяв уночі забрати їх автомобілем та перевезти через блокпости, використовуючи службові документи. За свої “послуги” вимагав 12 тисяч доларів США, зазначають у ДБР.

“Скориставшись його порадами, військові близько третьої години ночі залишили пункт дислокації та прибули до місця зустрічі. Під час руху блокпости вони проїжджали без перевірок — офіцер демонстрував службові документи. На межі Сумської та Полтавської областей, під час передачі грошей на автозаправній станції, правоохоронці затримали фігуранта”, — розповіли правоохоронці.

Ексначальника ТЦК обвинувачують у пособництві дезертирству (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, працівник одного з районних ТЦК Донецької області нібито оформлював адміністративні протоколи у реєстрі “Оберіг” для військовозобов’язаних і знімав їх з розшуку. Такою “послугою” скористалися щонайменше 15 військовозобов’язаних чоловіків. Розповідаємо, що загрожує працівнику ТЦК.