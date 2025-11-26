Пошуково-рятувальна операція у Києві, ніч на 29 серпня. Ілюстративне фото: ДСНС

В Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних від далекобійних атак Росії зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%, заявляє Моніторингова місія ООН. Там фіксують збільшення використання далекобійної зброї країною-агресоркою проти жителів великих міст країни.

Про це заявили у Моніторинговій місії ООН з прав людини.

Згідно з даними місії, з січня по жовтень 2024 року через удари російськими далекобійними дронами й ракетами загинули 434 цивільні жителі України, поранень зазнали — ще 2045. За аналогічний період вже 2025 року кількість загиблих зросла на 26% та досягла 548, а кількість поранених стала більшою на 75% — їх фіксують 3592.

Зокрема у Києві кількість жертв серед цивільних за перші 10 місяців поточного року була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024 рік. Зросла кількість поранених і загиблих і в інших містах, зокрема в Дніпрі та Запоріжжі.

“Окрім жахливих людських жертв, також знищуються житлові будинки, об’єкти громадської інфраструктури, відновлення яких може зайняти роки. Кожна нова атака ще більше посилює психологічний тиск на цивільне населення”, — заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

У моніторинговій місії додають, що хвилі атак на енергетичну інфраструктуру, які відбулися порівняно нещодавно, збільшили сукупне навантаження на енергетичну систему України. Аварійні відключення електроенергії після таких атак додаються до вже значних щоденних відключень.

