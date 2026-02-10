Ще 1153 російські удари по підконтрольній частині Донецької області нарахувала поліція за добу 9 лютого. Атаки армії країни-агресорки були спрямовані на житлові квартали та лінію фронту. Попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільних, однак поранень зазнала жителька Дружківки.
Росіяни били по п’яти населених пунктах
У зведенні від поліції йдеться, що за добу під вогнем були п’ять населених пунктів регіону: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, селище Біленьке, село Долина.
Внаслідок влучання 250-кілограмової авіабомби по Дружківці поранень зазнала цивільна мешканка. Пошкоджені три оселі.
По Краматорську чотири рази били дронами — пошкоджені шість осель, АЗС, автосалон, п’ять цивільних авто.
Один FPV-дрон пошкодив авто у Біленькому. У Миколаївці внаслідок атаки зазнав руйнувань об’єкт інфраструктури.
Загалом за добу на Донеччині, за підрахунками поліції, постраждав 21 цивільний об’єкт, з них дев’ять — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що влучання фіксували також у Вільному, Золотому Колодязі, Торецькому, Новотроїцькому, Петрівці та Платонівці.
Російські військові атакували на всіх напрямках Донеччини
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували п’ять разів. Намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки;
на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед. Росіяни рухалися у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки;
на Краматорському напрямку фіксували одну наступальну дію з боку армійців країни-агресорки. Подія сталася в районі Ступочок;
на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Степанівки, Іллінівки та Новопавлівки;
на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 штурмових дій загарбників. Вони відбувалися поблизу Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії, Дачного та Гришиного;
на Олександрівському напрямку окупанти здійснили дві атаки в районі Іванівки.
Нагадаємо, станом на першу половину лютого російські війська мають вогневий та дроновий контроль над логістичними шляхами до Мирнограда. Втім, про “повне оточення” міста говорити не можна, вважають у 7 корпусі ДШВ, адже українські сили знайшли способи забезпечувати постачання.