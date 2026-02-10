Мирноград на мапі DeepState станом на 9 лютого

Станом на першу половину лютого російські війська мають вогневий та дроновий контроль над логістичними шляхами до Мирнограда. Втім, про “повне оточення” міста говорити не можна, вважають у 7 корпусі ДШВ, адже українські сили знайшли способи забезпечувати постачання.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 9 лютого розповів офіцер відділення комунікацій 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев.

“Попри те, що ці логістичні шляхи [до Мирнограда] знаходяться під вогневим та дроновим контролем армії Російської Федерації, про повне оточення казати не можна. Логістика та внутрішня ротація відбуваються в пішому порядку, аби убезпечити прохід особового складу, також наземними роботизованими комплексами”, — сказав військовий.

В умовах російських ударів по шляхах постачання українські військові застосовують для передачі необхідного дрони та наземні роботизовані комплекси, уточнив Сергій Окішев.

Що відомо про ситуацію в Мирнограді та Покровську на початок 2026 року

2026 рік Покровськ та Мирноград зустріли з вуличними боями, українські військові утримують північні околиці зазначених населених пунктів та намагаються не допустити подальшого просування армії країни-агресорки на північ: у бік Гришиного та Добропілля.

Під час боїв російські військові користуються несприятливими для роботи дронів погодними умовами, аби просуватися перед. У такі періоди кількість атак на напрямку зростає.

Від початку 2026 року російські війська почали нарощувати тиск у Покровській агломерації. Вони намагалися йти обхідними шляхами, оскільки не могли протиснути українську оборону лобовими атаками. Зокрема штурмували Гришине.

Бої також тривають у місті Родинському, яке розташоване на північ від Покровська та належить до його громади. Туди російські солдати також проходили під прикриттям туманів. Російські джерела неодноразово заявляли про повну окупацію населеного пункту, однак українські сили це спростовують.

У першій половині січня українські сили заявили про поступову відмову російських військ від активного застосування бронетехніки на Покровському напрямку. Натомість загарбники почали все частіше надавати перевагу тактиці малих піхотних груп.

У другій половині січня у 68 бригаді заявили, що оборонна операція у Покровську відбувається в умовах практично повного контролю загарбників над логістичними шляхами, а також в умовах регулярних ударів дронами та авіабомбами. Для українських сил у такому контексті стали в пригоді наземні дрони, які можуть доставляти необхідне без ризику військовими.

9 лютого у ДШВ заявили, що сіра зона у районі Покровська та Мирнограда може досягати десятків кілометрів. На цій території, уточнили у 7 корпусі ДШВ, українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ. Єдиної лінії фронту на напрямку, про яку, зокрема, говорять аналітики, не існує.