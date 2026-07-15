Наслідки нічної атаки по Києву, 2 липня 2026 року. Ілюстративне фото: ДСНС

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Моніторингова місія ООН з прав людини за червень 2026 року зафіксувала найбільшу кількість загиблих і поранених серед цивільних мешканців України від квітня 2022 року: внаслідок російської агресії загинули щонайменше 293 людини, поранені ще 1990.

Про це йдеться у черговому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.

Порівняно з попереднім місяцем кількість жертв зросла на 10%, а порівняно з червнем 2025 року — на 37%. Місяцем раніше рекордним за кількістю жертв серед цивільних за останні чотири роки назвали травень.

За перші шість місяців 2026 року в Україні загинули 1396 цивільних, 7978 — зазнали поранень, фіксує місія. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 114% більше, ніж у 2024 році.

В ООН пов’язують зростання кількості жертв із російськими далекобійними атаками на міста, які розташовані порівняно далеко від лінії фронту. Із січня по червень кількість жертв від російських ракет і дронів зросла на 60% порівняно з 2025 роком.

Водночас залишається небезпечним життя українців поблизу лінії фронту. Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль зазначив, що серед головних небезпек для цих людей — безпілотники малого радіуса дії.

“Безпілотники малої дальності докорінно змінили умови життя цивільних поблизу лінії фронту. Їхні свідчення дуже схожі між собою і жахають. Багато хто розповідає, що відчуває, ніби безпілотники малої дальності полюють на них навіть під час звичайних повсякденних справ, як-от піти купити продуктів, вигуляти собаку, поїхати на велосипеді, працювати на подвір’ї або дістатися до безпечного місця”, — заявив Даніель Белль.

Управління верховного комісара ООН з прав людини загалом від 24 лютого 2022 року вже підтвердило загибель щонайменше 16 431 цивільного, зокрема 803 дітей, а також поранення 48 613 цивільних в Україні.

Нагадаємо, влада Мирнограда оновила перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 57 адрес. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Журналісти Вільного Радіо опублікували повний список цього житла.