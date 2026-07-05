За червень українські військові уразили понад 200 тисяч російських цілей, — міністр оборони Федоров

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Упродовж червня 2026-го Силам оборони вдалось уразити більш як 200 тисяч російських цілей. Разом із цим майже вдвічі збільшилася кількість ударів на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Він каже, що за місяць Сили оборони вразили понад 200 тисяч російських цілей — кількість ударів по логістиці продовжує зростати. Разом із тим майже вдвічі збільшилася кількість уражень на відстані більш ніж 50 км від лінії бойового зіткнення.
Він уточнив, що за червень також зафіксували рекордні результати українських військових одразу в кількох напрямах:
Кожне із цих влучань верифіковане на відео, запевнив Федоров.
Нагадаємо, лідер Росії Володимир Путін під час наради в одному з військових пунктів управління заявив, що російська армія окупувала Костянтинівку. Українські Сили оборони цю інформацію назвали фейком та запевнили, що місто залишається під контролем захисників.