Наслідки обстрілів у Донецькій області за 17 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Російські загарбники 17 березня продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали на підконтрольній частині Донецької області різними видами озброєння. Загалом правоохоронці зафіксували 1 748 ударів по регіону. Серед цивільних мешканців є поранені, зокрема діти.

Найбільше поранених було у Краматорську

Влучання 17 березня поліція фіксувала у дванадцяти населених пунктах регіону: містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селищах Олексієво-Дружківка, Райгородок, Ярова, Ясногірка, селах Високоіванівка, Осикове, Яцьківка.

Сім разів росіяни били по Дружківці бомбами й FPV-дронами. Поранена одна цивільна людина, пошкоджені 10 багатоквартирних і 4 приватні будинки, магазин, котельня та автомобілі швидкої допомоги.

У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона є один поранений, пошкоджений приватний будинок. По Краматорську Росія била вдень — поранена одна людина, пошкоджені чотири автомобілі. Одна людина поранена також у Яровій.

Вночі Росія двічі вдарила по Краматорську керованими бомбами — поранень зазнали восьмеро цивільних мешканців, серед них двоє хлопчиків віком 5 та 14 років. Пошкоджені два багатоквартирні й 26 приватних будинків.

За підрахунками поліції, протягом доби на Донеччині зазнали руйнувань 27 цивільних об’єктів, зокрема 15 житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання фіксували також у Різниківці Сіверської громади.

Штурми тривали на всіх напрямках фронту на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували вісім разів. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у бік Лимана, Червоного Ставу, а також у районах Колодязів й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку окупанти здійснили вісім спроб просунутися вперед. Українські військові зупинили ці дії у районах Ямполя, Платонівки, Закітного та в бік Рай-Олександрівки;

у районах Міньківки та Новомаркового на Краматорському напрямку Сили оборони зупинили два російські штурми;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 46 атак. Бої відбувалися у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Софіївки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Степанівки та Новопавлівки;

у районах Білицького, Дорожнього, Нового Шахового, Родинського, Новоолександрівки, Мирнограда, Шевченка, Гришиного, Покровська, Котлиного, Удачного, Муравки, Новопідгородного, Молодецького, Новопавлівки, Філії та Дачного на Покровському напрямку Сили оборони відбили 72 штурми;

на Олександрівському напрямку російські військові атакували тричі. Це відбувалося у районах Злагоди, Зеленого Гаю та Красногірського, уточнили у Генштабі.

Українські військові зупинили спробу російських загарбників прорватися до Гришиного за допомогою 13 одиниць мототехніки. Таких штурмів у районі селища не фіксували з грудня минулого року. Окрім цього, Силам оборони вдалося відбити атаку бронетехніки на іншому боці Покровського напрямку — у районі Мирнограда.