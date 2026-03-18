Російські загарбники 17 березня продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали на підконтрольній частині Донецької області різними видами озброєння. Загалом правоохоронці зафіксували 1 748 ударів по регіону. Серед цивільних мешканців є поранені, зокрема діти.
Влучання 17 березня поліція фіксувала у дванадцяти населених пунктах регіону: містах Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селищах Олексієво-Дружківка, Райгородок, Ярова, Ясногірка, селах Високоіванівка, Осикове, Яцьківка.
Сім разів росіяни били по Дружківці бомбами й FPV-дронами. Поранена одна цивільна людина, пошкоджені 10 багатоквартирних і 4 приватні будинки, магазин, котельня та автомобілі швидкої допомоги.
У Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дрона є один поранений, пошкоджений приватний будинок. По Краматорську Росія била вдень — поранена одна людина, пошкоджені чотири автомобілі. Одна людина поранена також у Яровій.
Вночі Росія двічі вдарила по Краматорську керованими бомбами — поранень зазнали восьмеро цивільних мешканців, серед них двоє хлопчиків віком 5 та 14 років. Пошкоджені два багатоквартирні й 26 приватних будинків.
За підрахунками поліції, протягом доби на Донеччині зазнали руйнувань 27 цивільних об’єктів, зокрема 15 житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що влучання фіксували також у Різниківці Сіверської громади.
Українські військові зупинили спробу російських загарбників прорватися до Гришиного за допомогою 13 одиниць мототехніки. Таких штурмів у районі селища не фіксували з грудня минулого року. Окрім цього, Силам оборони вдалося відбити атаку бронетехніки на іншому боці Покровського напрямку — у районі Мирнограда.