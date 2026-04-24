Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Внаслідок російських атак 23 квітня на Донеччині загинули троє цивільних мешканців, ще семеро зазнали поранень. Загиблі були в Олексієво-Дружківці та Михайлівці, загалом поліція нарахувала 1 116 влучань по підконтрольній частині регіону.
Міста Дружківка та Краматорськ, селища Новодонецьке та Олексієво-Дружківка, села Михайлівка і Тетянівка, — у цих населених пунктах підконтрольної частини Донецької області поліція фіксувала російські удари протягом 23 квітня.
По Олексієво-Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном — загинули двоє цивільних, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджений автомобіль. У Михайлівці росіяни вдарили безпілотником “Молнія-2” по цивільному авто — загинула ще одна людина.
Дружківку росіяни атакували дронами та РСЗВ “Смерч” — троє мешканців зазнали поранень, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також цивільна вантажівка.
Під вогнем був і Краматорськ, місто атакували БпЛА — поранені двоє мешканців, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки та цивільний автомобіль.
Загалом за добу поліція зафіксувала загибель трьох цивільних мешканців, а також поранення ще семи.
По Новодонецькому росіяни вдарили з РСЗВ “Торнадо-С” — пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, гаражний кооператив та два автомобілі. У Тетянівці пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
За підрахунками поліції, за добу зазнали руйнувань 20 цивільних об’єктів, з них дев’ять — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін надає розширені дані стосовно наслідків російських ударів: під вогнем також була Різниківка Сіверської громади, де постраждав приватний будинок.
