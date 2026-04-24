Наслідки російських атак у Донецькій області 23 квітня 2026-го.

Внаслідок російських атак 23 квітня на Донеччині загинули троє цивільних мешканців, ще семеро зазнали поранень. Загиблі були в Олексієво-Дружківці та Михайлівці, загалом поліція нарахувала 1 116 влучань по підконтрольній частині регіону.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка та Краматорськ, селища Новодонецьке та Олексієво-Дружківка, села Михайлівка і Тетянівка, — у цих населених пунктах підконтрольної частини Донецької області поліція фіксувала російські удари протягом 23 квітня.

По Олексієво-Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном — загинули двоє цивільних, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджений автомобіль. У Михайлівці росіяни вдарили безпілотником “Молнія-2” по цивільному авто — загинула ще одна людина.

Дружківку росіяни атакували дронами та РСЗВ “Смерч” — троє мешканців зазнали поранень, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також цивільна вантажівка.

Під вогнем був і Краматорськ, місто атакували БпЛА — поранені двоє мешканців, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки та цивільний автомобіль.

Загалом за добу поліція зафіксувала загибель трьох цивільних мешканців, а також поранення ще семи.

По Новодонецькому росіяни вдарили з РСЗВ “Торнадо-С” — пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, гаражний кооператив та два автомобілі. У Тетянівці пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

За підрахунками поліції, за добу зазнали руйнувань 20 цивільних об’єктів, з них дев’ять — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін надає розширені дані стосовно наслідків російських ударів: під вогнем також була Різниківка Сіверської громади, де постраждав приватний будинок.

Російські атаки тривали на більшості напрямків Донеччини, найбільша активність — у районі Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові чотири рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у бік Лимана;

у районах Закітного та у бік Рай-Олександрівки на Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед. Сили оборони України зупинили ці спроби;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак;

у районах Кучерового Яру, Родинського, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Удачного, Никанорівки, Котлиного, Муравки, Молодецького, а також у бік Білицького, Мирного та Новопавлівки на Покровському напрямку українські військові зупинили 36 штурмів російських сил;

російські військові 12 разів атакували поблизу Зеленого Гаю, Калинівського, Злагоди, Тернового, Вороного, а також у бік Олександрограда та Лісного на Олександрівському напрямку .

Нагадаємо, Міноборони України анонсувало масштабування технології віддаленого керування дронами-перехоплювачами — оператори тепер можуть керувати системами з будь-якої точки країни або з-за кордону. Технологія потрібна, аби не наражати операторів дронів на небезпеку російських ударів під час роботи.