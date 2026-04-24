Оператор зенітного дрона керує ним на відстані, сидячи за комп'ютером. Скриншот із відео, опублікованого Михайлом Федоровим

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Міноборони України анонсувало масштабування технології віддаленого керування дронами-перехоплювачами — оператори тепер можуть керувати системами з будь-якої точки країни або з-за кордону. Технологія потрібна, аби не наражати операторів дронів на небезпеку російських ударів під час роботи.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За даними міністра оборони, розробку й випробування технології дистанційного керування для дронів-перехоплювачів розпочали рік тому через платформу Brave1. Проєкт вже досягнув результатів: є підтверджені збиття цілей, які летіли на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів від операторів.

“Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі — управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном”, — зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Він зазначив, що нова система підвищує ефективність перехоплення, знижує ризики для операторів і дозволяє нарощувати спроможності без прив’язки до лінії фронту. Понад десять виробників зенітних дронів вже інтегрували це рішення у власні системи.

“За завданням Президента продовжуємо розвивати інновації для захисту українського неба. Рухаємося до виконання цілей: 100% детекції та не менш ніж 95% знешкодження ворожих повітряних цілей”, — додав посадовець.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем разом з 1 корпусом НГУ “Азов” провели операцію проти підрозділу ФСБ Росії в тимчасово окупованому Донецьку. 22 квітня українські дрони уразили командний пункт та місце базування “Управління мобільних дій” окупаційної спецслужби.