Наслідки обстрілу Слов'янська ввечері 19 листопада. Фото: Вадим Лях

Правоохоронці за добу 19 листопада фіксували наслідки російських влучань у шести населених пунктах підконтрольної частини Донецької області. Загалом ударів по житлових кварталах та лінії фронту нарахували 1670. Вони знову призвели до поранення цивільних мешканців, за добу таких було двоє.

У Слов’янську та Івано-Дар’ївці є поранені

Влучання за добу фіксували у містах Костянтинівка і Слов’янськ, селах Дмитро-Дар’ївка, Іллінівка, Каленики та Кучерів Яр, йдеться про зведенні від поліції. По Донеччині били дронами різних типів та авіабомбами.

По Слов’янську били трьома 250-кілограмовими авіабомбами, а також дронами “Молнія-2” та “Герань-2”. Там поранень зазнала одна цивільна людина, пошкоджені два багатоквартирні та 17 приватних будинків, майстерня, об’єкт інфраструктури та дві цивільні автівки.

По Дмитро-Дар’ївці Олександрівської громади вдарили чотирма дронами “Герань-2”, там також поранень зазнала одна людина, постраждали дев’ять приватних будинків, заклад освіти та об’єкт критичної інфраструктури.

У Костянтинівці та Калениках Лиманської громади через влучання російських FPV-дронів постраждали по одному цивільному авто.

Після опівночі удари продовжилися — по Краматорську вдарили дронами о 1:30. Інформація про поранення або загибель цивільних до поліції не надходила. Краматорська міська ВА повідомляє, що руйнувань через цю атаку зазнали п’ять приватних будинків, магазин та нежитлова будівля.

Руйнувань за добу зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 29 — житлові будинки.

У Міненерго зазначили, що росіяни завдали ударів по українській енергоінфраструктурі у Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. На пошкоджених об’єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін доповнив, що під вогнем також був Сіверськ. Там пошкоджені шість будинків та автівка.

Росіяни проводили штурми на всіх напрямках фронту Донеччині

згідно зі зведенням від Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку росіяни за добу атакували 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Зелена Долина, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки;

на Слов’янському напрямку у районах Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського, Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки армія країни-агресорки 13 разів атакувала позиції Сил оборони;

на Краматорському напрямку росіяни провели вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка;

ще 25 атак фіксували на Костянтинівському напрямку , де росіяни намагалися просунутися у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки та Софіївки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине;

на Олександрівському напрямку росіяни 12 разів атакували українські позиції у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка та Красногірське.

Нагадаємо, в охопленій бойовими діями Покровській громаді, згідно з оцінками Донецької обласної військової адміністрації, досі можуть залишатися 1859 цивільних мешканців. З них 1250 — у самому Покровську.