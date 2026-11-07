Наслідки обстрілів 6 листопада 2026 на Донеччині: зведення від поліції, ЗСУ та ОВА

Наслідки ударів по Донеччині 6 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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6 листопада внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранень дістали четверо людей. Під вогнем опинилися щонайменше вісім населених пунктів області. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, заклад громадського харчування та об’єкти інфраструктури. Розповідаємо, де саме зафіксували обстріли та яких руйнувань вони завдали.

Під обстрілами російських військ опинилися щонайменше 53 цивільні об’єкти, більшість — житлові будинки

6 листопада 2026 року російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під вогнем перебували міста Краматорськ, Слов’янськ і Білозерське, селища Райгородок, Олександрівка та Новодонецьке, а також села Сергіївка та Іверське.

Слов’янськ росіяни атакували двічі, зокрема FPV-дроном. Троє людей дістали поранень, пошкоджені три приватні будинки.

Краматорськ зазнав чотирьох атак, зокрема двох — FPV-дронами. Пошкоджена багатоповерхівка.

У Райгородку Миколаївської громади внаслідок удару безпілотника поранення дістала одна людина.

По Сергіївці Андріївської громади війська РФ завдали семи ударів керованими авіабомбами. Зруйновані три житлові будинки, ще 26 помешкань і заклад громадського харчування зазнали пошкоджень.

У Новодонецькому пошкоджені 10 житлових будинків, в Іверському — шість будинків та інфраструктура.

В Олександрівці внаслідок удару безпілотника “Герань-2” (Shahed) пошкоджені лікарня та адміністративна будівля. Через влучання дрона в адмінбудівлі загорівся дах, повідомили в ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

Білозерське росіяни атакували двічі, зокрема безпілотником “Ланцет”. Внаслідок ударів зруйновані двоповерховий і приватний будинки, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російського удару по Донеччині 6 листопада 2026. Фото: Вадим Філашкін

Загалом за добу російські війська дев’ять разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 631 людину, серед них 36 дітей.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 6 листопада 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Окупанти найактивніше наступали на Костянтинівському та Лиманському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 190 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині ситуація розгорталася так:

на Костянтинівському напрямку зафіксували 15 атак. Росіяни штурмували у районі Костянтинівки та намагалися просунутися в бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного;

на Лиманському напрямку окупанти вісім разів атакували у бік Дружелюбівки, Іванівки та Лимана;

на Покровському напрямку росіяни здійснили п’ять атак. Там вони намагалися просунутися у бік Водянського, Сергіївки та Молодецького;

на Слов’янському напрямку окупанти двічі штурмували у районах Оріхуватки та Кривої Луки;

на Краматорському та Олександрівському напрямках загарбники штурмових дій не проводили.

Наслідки російського удару по Донеччині 6 листопада 2026. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, через втрати під час своїх наземних штурмів російські військові посилюють атаки по Слов’янську з різних видів озброєння. Місто зазнає все більших руйнувань, але офіцер 54 бригади ЗСУ Сергій Луговик не вважає, що це якимось чином допомагає загарбникам наближатися до Слов’янська.