За Добу на Донеччині поранені троє людей, після опівночі — ще троє: як минуло 30 березня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
31 березня російські загарбники продовжували обстрілювати підконтрольну частину Донецької області: поліція зафіксувала 1 658 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Серед цивільних знову є поранені внаслідок атак.

Щонайменше 8 населених пунктів були під вогнем

За даними поліції, минулої доби обстрілів зазнавали міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Ясногірка, а також села Василівська Пустош та Карпівка.

У Слов’янську через удар 250-кілограмовими авіабомбами поранена одна людина. Пошкоджені два багатоквартирні та десять приватних будинків, магазин, три адмінбудівлі, два медзаклади, котельня та нежитлове приміщення.

У Дружківці через атаку дроном постраждала одна людина, руйнувань зазнали один приватний та два багатоквартирні будинки. У Добропіллі (місті) після влучання FPV-дрона поранень зазнала ще одна людина.

У Краматорську через удар дроном постраждало цивільне авто, у Ясногірці — вантажівка. У Василівській Пустоші після влучання “Молнії-2” руйнувань зазнали три оселі. У Миколаївці та Карпівці пошкоджені приватні будинки та нежитлові приміщення.

За добу на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали руйнувань 30 цивільних об’єктів, зокрема 20 житлових будинків.

Удари по регіону продовжилися після опівночі. Вже у перші години 31 березня росіяни знову били по Слов’янську та Краматорську — у Слов’янську поранені троє людей, серед яких є дитина 2014 року народження. Пошкоджені 22 приватних будинків, три авто та магазин.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Никонорівка, Андріївка та Різниківка.

Жертви російських атак у Донецькій області за 30 березня 2026-го. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських атак у Донецькій області за 30 березня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини
Росіяни проводили штурми на більшості напрямків Донеччини

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували чотири рази. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Дробишеве та Новоєгорівка;
  • на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед. Це відбувалося в районах Рай-Олександрівка та Закітне;
  • поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іванопілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак;
  • у районах Торецького, Мирнограда, Родинського, Покровська, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопідгородного та Молодецького на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 29 штурмових дій російських сил;
  • на Олександрівському напрямку загарбники атакували дев’ять разів. Бої відбувалися в районах Березового, Калинівського, Злагоди, а також у бік Олександрограда й Вербового.

Нагадаємо, на кінець березня російські військові не присутні у Костянтинівці, однак намагаються туди проникнути малими групами та щодня б’ють по місту з різних видів зброї. Попри те, що по Костянтинівці щодня запускають до 70 авіабомб, там залишаються цивільні мешканці: днями бійці 44-ї бригади евакуювали жінку з п’ятирічним сином.

