Наслідки російських атак у Донецькій області за 30 березня 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

31 березня російські загарбники продовжували обстрілювати підконтрольну частину Донецької області: поліція зафіксувала 1 658 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Серед цивільних знову є поранені внаслідок атак.

Щонайменше 8 населених пунктів були під вогнем

За даними поліції, минулої доби обстрілів зазнавали міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Ясногірка, а також села Василівська Пустош та Карпівка.

У Слов’янську через удар 250-кілограмовими авіабомбами поранена одна людина. Пошкоджені два багатоквартирні та десять приватних будинків, магазин, три адмінбудівлі, два медзаклади, котельня та нежитлове приміщення.

У Дружківці через атаку дроном постраждала одна людина, руйнувань зазнали один приватний та два багатоквартирні будинки. У Добропіллі (місті) після влучання FPV-дрона поранень зазнала ще одна людина.

У Краматорську через удар дроном постраждало цивільне авто, у Ясногірці — вантажівка. У Василівській Пустоші після влучання “Молнії-2” руйнувань зазнали три оселі. У Миколаївці та Карпівці пошкоджені приватні будинки та нежитлові приміщення.

За добу на Донеччині, як підрахували в поліції, зазнали руйнувань 30 цивільних об’єктів, зокрема 20 житлових будинків.

Удари по регіону продовжилися після опівночі. Вже у перші години 31 березня росіяни знову били по Слов’янську та Краматорську — у Слов’янську поранені троє людей, серед яких є дитина 2014 року народження. Пошкоджені 22 приватних будинків, три авто та магазин.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також були Никонорівка, Андріївка та Різниківка.

Росіяни проводили штурми на більшості напрямків Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували чотири рази. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Дробишеве та Новоєгорівка;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед. Це відбувалося в районах Рай-Олександрівка та Закітне;

поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іванопілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 17 атак;

у районах Торецького, Мирнограда, Родинського, Покровська, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Новопідгородного та Молодецького на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 29 штурмових дій російських сил;

на Олександрівському напрямку загарбники атакували дев’ять разів. Бої відбувалися в районах Березового, Калинівського, Злагоди, а також у бік Олександрограда й Вербового.

Нагадаємо, на кінець березня російські військові не присутні у Костянтинівці, однак намагаються туди проникнути малими групами та щодня б’ють по місту з різних видів зброї. Попри те, що по Костянтинівці щодня запускають до 70 авіабомб, там залишаються цивільні мешканці: днями бійці 44-ї бригади евакуювали жінку з п’ятирічним сином.