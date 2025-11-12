Наслідки російських атак у Донецькій області за 11 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські загарбники, згідно з підрахунками поліції, за добу завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1868 ударів. Вони були спрямовані на лінію фронту та житловий сектор. Серед цивільних через ці атаки ніхто з цивільних, попередньо, не загинув, однак є двоє поранених.

У Костянтинівці поранені ще двоє цивільних

Загалом за добу на Донеччині, пише поліція, під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Сіверськ та Слов’янськ, селище Старорайське.

По Костянтинівці росіяни вдарили FPV-дроном та з артилерії — поранені двоє цивільних, пошкоджене авто.

У ще п’яти населених пунктах після російських влучань є руйнування:

по Краматорську били чотирма безпілотниками типів “Італмас” та “Герань-2”, там постраждали багатоквартирний будинок, адмінбудівля, заклад освіти та футбольний майданчик;

на Слов’янськ росіяни спрямували два дрони типу “Герань-2”, руйнувань зазнали три приватні будинки;

у Дружківці після влучання двох FPV-дронів пошкоджені два приватні будинки та авто;

через удар FPV-дроном по Старорайському знищене ще одне авто;

у Добропіллі після влучання дроном “Герань-2” постраждали два приватні будинки.

Руйнувань загалом за добу зазнали 17 цивільних об’єктів, з них вісім — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що під вогнем від ранку 11 листопада по ранок 12 листопада були також Рай-Олександрівка Миколаївської громади та Сіверськ.

На Покровському напрямку зросла активність росіян

у Генштабі ЗСУ повідомили , що 11 листопада на Лиманському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони 12 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр;

на Слов’янському напрямку російські сили здійснили вісім атак на позиції українських військових у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки;

на Костянтинівському напрямку окупанти атакували 16 разів у районах Білої Гори, Щербинівки, Плещіївки, Костянтинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у напрямку Софіївки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 76 (10 листопада було 63) наступальних дій армійців країни-агресорки поблизу Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лимана, Мирнограда, Родинського, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Новомиколаївки;

на Олександрівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 23 атаки біля Соснівки, Степового, Новомиколаївки, Першотравневого, Рибного та у напрямку Солодкого.

Нагадаємо, у прифронтовій Костянтинівці волонтери провели рятувальну операцію з пошкодженого багатоквартирного будинку та визволили звідти двох літніх людей, які три дні залишалися заблокованими на сьомому поверсі.