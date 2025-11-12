Російські загарбники, згідно з підрахунками поліції, за добу завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1868 ударів. Вони були спрямовані на лінію фронту та житловий сектор. Серед цивільних через ці атаки ніхто з цивільних, попередньо, не загинув, однак є двоє поранених.
У Костянтинівці поранені ще двоє цивільних
Загалом за добу на Донеччині, пише поліція, під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Сіверськ та Слов’янськ, селище Старорайське.
По Костянтинівці росіяни вдарили FPV-дроном та з артилерії — поранені двоє цивільних, пошкоджене авто.
У ще п’яти населених пунктах після російських влучань є руйнування:
по Краматорську били чотирма безпілотниками типів “Італмас” та “Герань-2”, там постраждали багатоквартирний будинок, адмінбудівля, заклад освіти та футбольний майданчик;
на Слов’янськ росіяни спрямували два дрони типу “Герань-2”, руйнувань зазнали три приватні будинки;
у Дружківці після влучання двох FPV-дронів пошкоджені два приватні будинки та авто;
через удар FPV-дроном по Старорайському знищене ще одне авто;
у Добропіллі після влучання дроном “Герань-2” постраждали два приватні будинки.
Руйнувань загалом за добу зазнали 17 цивільних об’єктів, з них вісім — житлові будинки, уточнили в поліції.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що під вогнем від ранку 11 листопада по ранок 12 листопада були також Рай-Олександрівка Миколаївської громади та Сіверськ.
На Покровському напрямку зросла активність росіян
у Генштабі ЗСУ повідомили, що 11 листопада на Лиманському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони 12 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр;
на Слов’янському напрямку російські сили здійснили вісім атак на позиції українських військових у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки;
на Костянтинівському напрямку окупанти атакували 16 разів у районах Білої Гори, Щербинівки, Плещіївки, Костянтинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у напрямку Софіївки;
на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 76 (10 листопада було 63) наступальних дій армійців країни-агресорки поблизу Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лимана, Мирнограда, Родинського, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Новомиколаївки;
на Олександрівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 23 атаки біля Соснівки, Степового, Новомиколаївки, Першотравневого, Рибного та у напрямку Солодкого.