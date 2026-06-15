Наслідки російських атак у Донецькій області за 14 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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За добу поліція зафіксувала 1147 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Загиблі були в Новодонецькому та Білозерському — загалом там обірвалися два життя за добу. Поранень в регіоні зазнали 11 цивільних. Розповідаємо про наслідки ударів за 14 червня.

Не менше 10 населених пунктів були під вогнем

За даними від поліції, російські військові били по населених містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, селищах Василівська Пустош, Новодонецьке, а також по селах Майдан, Самійлівка, Торецьке, Шаврове.

У Новодонецькому від удару БПЛА “Молнія-2” одна людина загинула, п’ятеро поранені, поліція повідомляє про пошкодження багатоквартирного будинку.

Ще одна людина загинула в Білозерському.

Дружківку атакували 250-кілограмовою авіабомбою та п’ятьма FPV-дронами: троє цивільних поранені, пошкоджені два багатоквартирні та десять приватних будинків.

У Шавровому БПЛА “Ланцет” влучив у авто — поранені двоє мешканців. У Торецькому від удару FPV-дрона постраждав ще один цивільний житель.

Краматорськ зазнав чотирьох ударів FPV-дронами — пошкоджені багатоквартирний будинок і три цивільних автомобілі. На Василівську Пустош скинули 250-кілограмову авіабомбу, вона пошкодила приватний будинок. У Миколаївці постраждали вісім приватних будинків, у Самійлівці — одна оселя.

Загалом за добу зруйновані 30 цивільних об’єктів, з них 24 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 18 разів били по населених пунктах Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 463 людини, зокрема 79 дітей.

Найбільше штурмів за добу фіксували на Покровському напрямку, — Генштаб ЗСУ

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя, а також у напрямку Дробишевого, Озерного, Лимана та Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували десять разів у напрямку Рай-Олександрівки та Кривої Луки, а також у районі Закітного;

Краматорський напрямок залишався без штурмів з боку російських сил;

поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 15 атак;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 30 штурмів у районах Родинського, Новоолександрівки, Никанорівки, Котлиного, Удачного та Філії, а також у напрямку Білицького, Шевченка, Сергіївки, Дорожнього, Вільного, Кучерового Яру та Новопавлівки.

Нагадаємо, вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Постраждали Київ і Київська область, Харківщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Серед цивільних є загиблі та поранені: найбільше жертв — у Києві та Харкові. Під вогонь, зокрема, потрапила Києво-Печерська лавра: на території святині почалась пожежа.