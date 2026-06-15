Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
За добу поліція зафіксувала 1147 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Загиблі були в Новодонецькому та Білозерському — загалом там обірвалися два життя за добу. Поранень в регіоні зазнали 11 цивільних. Розповідаємо про наслідки ударів за 14 червня.
За даними від поліції, російські військові били по населених містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, селищах Василівська Пустош, Новодонецьке, а також по селах Майдан, Самійлівка, Торецьке, Шаврове.
У Новодонецькому від удару БПЛА “Молнія-2” одна людина загинула, п’ятеро поранені, поліція повідомляє про пошкодження багатоквартирного будинку.
Ще одна людина загинула в Білозерському.
Дружківку атакували 250-кілограмовою авіабомбою та п’ятьма FPV-дронами: троє цивільних поранені, пошкоджені два багатоквартирні та десять приватних будинків.
У Шавровому БПЛА “Ланцет” влучив у авто — поранені двоє мешканців. У Торецькому від удару FPV-дрона постраждав ще один цивільний житель.
Краматорськ зазнав чотирьох ударів FPV-дронами — пошкоджені багатоквартирний будинок і три цивільних автомобілі. На Василівську Пустош скинули 250-кілограмову авіабомбу, вона пошкодила приватний будинок. У Миколаївці постраждали вісім приватних будинків, у Самійлівці — одна оселя.
Загалом за добу зруйновані 30 цивільних об’єктів, з них 24 — житлові будинки, уточнили в поліції.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 18 разів били по населених пунктах Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 463 людини, зокрема 79 дітей.
Нагадаємо, вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Постраждали Київ і Київська область, Харківщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Серед цивільних є загиблі та поранені: найбільше жертв — у Києві та Харкові. Під вогонь, зокрема, потрапила Києво-Печерська лавра: на території святині почалась пожежа.