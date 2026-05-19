Наслідки російських атак у Донецькій області, 18 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Згідно з підрахунками поліції, за добу 18 травня російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 336 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще троє зазнали поранень.

У Краматорську та Дружківці є загиблі

Згідно зі зведенням від поліції, за добу під вогнем перебували вісім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Маяки та Мирне.

Найбільше жертв — у Краматорську, по місту били десять разів, зокрема росіяни обстріляли його з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок удару одна людина загинула, троє зазнали поранень. Пошкоджені один багатоквартирний і 22 приватні будинки, цех та п’ять цивільних автомобілів.

На Дружківку росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — один цивільний загинув, пошкоджені три багатоквартирні будинки.

В інших населених пунктах жертв серед цивільних не фіксували, проте зафіксовані руйнування:

по Слов’янську росіяни вдарили двома безпілотниками — пошкоджені п’ять приватних будинків і автомобіль;

у Миколаївці пошкоджений багатоквартирний будинок, у Мирному — нежитлове приміщення, у Маяках — цивільний автомобіль.

Загалом за добу, за даними поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 45 цивільних об’єктів, з них 32 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Никонорівці, Оріхуватці та Різниківці.

На Покровському напрямку відбили 40 штурмів

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 14 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Ставок, Зарічного, Дробишевого, Новосергіївки та у напрямку Озерного й Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти тричі атакували у напрямку Рай-Олександрівки та Калеників;

на Краматорському напрямку атак не фіксували;

18 атак відбулося на Костянтинівському напрямку — поблизу Іванопілля, Іллінівки, Плещіївки, Вільного, Торецького, Бересток, Степанівки та у напрямку Костянтинівки й Кучерового Яру;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 штурмових дій у напрямку Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Молодецького, Філії, Білицького, Никанорівки та Покровська.

Нагадаємо, протягом ночі та ранку 19 травня прифронтовий Краматорськ зазнав масованих авіаударів з боку армії країни-агресорки. Остаточні наслідки влучань ще встановлюють, однак вже відомо про поранення щонайменше шести цивільних.