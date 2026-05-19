Згідно з підрахунками поліції, за добу 18 травня російські військові завдали по підконтрольній українському уряду частині Донецької області 1 336 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще троє зазнали поранень.
Згідно зі зведенням від поліції, за добу під вогнем перебували вісім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Маяки та Мирне.
Найбільше жертв — у Краматорську, по місту били десять разів, зокрема росіяни обстріляли його з РСЗВ “Смерч”. Внаслідок удару одна людина загинула, троє зазнали поранень. Пошкоджені один багатоквартирний і 22 приватні будинки, цех та п’ять цивільних автомобілів.
На Дружківку росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — один цивільний загинув, пошкоджені три багатоквартирні будинки.
В інших населених пунктах жертв серед цивільних не фіксували, проте зафіксовані руйнування:
Загалом за добу, за даними поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 45 цивільних об’єктів, з них 32 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Никонорівці, Оріхуватці та Різниківці.
Нагадаємо, протягом ночі та ранку 19 травня прифронтовий Краматорськ зазнав масованих авіаударів з боку армії країни-агресорки. Остаточні наслідки влучань ще встановлюють, однак вже відомо про поранення щонайменше шести цивільних.