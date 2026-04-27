Наслідки російських атак у Донецькій області 26 квітня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Ще 1033 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донеччини зафіксувала поліція за добу 26 квітня. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону, серед цивільних мешканців загинули двоє людей, поранені ще троє. На фронті водночас триває російський наступ, армія країни-агресорки концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку.

У Краматорську загинули двоє цивільних

26 квітня під обстрілами опинилися сім населених пунктів Донецької області: міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селище Шабельківка, а також села Копані, Курицине та Осикове. Про це повідомляє поліція з уточненням, що для атак росіяни застосували авіабомби, дрони-камікадзе типу “Герань-2” та FPV-дрони.

По Краматорську за добу завдали дев’яти ударів: через розрив двох 500-кілограмових авіабомб загинули двоє цивільних мешканців, ще одна людина — поранена. Пошкоджені два багатоквартирні та 17 приватних будинків, адміністративна будівля, нежитлові приміщення, гараж, об’єкт інфраструктури та два вантажні автомобілі.

У Дружківці після обстрілу одна людина постраждала, пошкоджений приватний будинок. По селу Копані Покровського району росіяни вдарили FPV-дроном — місцевий житель зазнав поранень.

Слов’янськ росіяни атакували дроном типу “Герань-2” — пошкоджені три приміщення лікарні. У Шабельківці російський FPV-дрон пошкодив два приватні будинки.

Поліція підрахувала, що за добу в регіоні постраждали 36 цивільних об’єктів, з яких 22 — житлові будинки.

Також під вогнем були Малинівка Миколаївської громади (пошкоджені три приватні будинки) та Різниківка Сіверської громади, де фіксують руйнування однієї оселі. Доповнені дані стосовно наслідків ударів по регіону повідомляє начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку вдалося зупинити 55 штурмових дій, — Генштаб

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 10 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки вели у напрямку Лимана, Діброви, Шийківки та Дробишевого;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед. Йдеться про район Рай-Олександрівки;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру, Степанівки, Вільного та Русиного Яру окупанти провели 26 атак на Костянтинівському напрямку ;

у районах Никанорівки, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новопідгороднього, Муравки, Молодецького, Філії, Білицького, Олександрівки та Василівки військовослужбовці ЗСУ зупинили 55 штурмових дій російських сил на Покровському напрямку ;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки провели дев’ять атак. Бої відбувалися у районах Олександрограда, Калинівського, Січневого, Злагоди, Хорошого, Вербового та Новогригорівки.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони роблять ставку на “виважене планування”, тож у результаті окупанти зазнають втрат, які перевищують їхні можливості з доукомплектування підрозділів.