Наслідки російських атак у Донецькій області, 24 березня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За добу російські війська завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 640 ударів із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житловому секторі регіону — серед цивільних загинула одна людина, а також є поранені.

Найбільше жертв серед цивільних — у Дружківці

Поліція повідомляє, що 24 березня російські війська атакували 12 населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Билбасівка та Райгородок, села Добропілля, Майдан, Михайлівка та Яцьківка.

На Дружківку окупанти спрямували 19 250-кілограмових авіабомб та FPV-дрон — загинула одна людина, ще двоє мешканців зазнали поранень. Пошкоджені 12 приватних будинків, котельня, гараж та цивільний автомобіль.

У Добропіллі внаслідок влучання FPV-дрона поранені ще двоє цивільних.

У низці інших населених пунктів за 24 березня фіксували наслідки обстрілів, які призвели до руйнування цивільної інфраструктури:

у Краматорську п’ять авто пошкоджені після атаки двома FPV-дронами;

у Костянтинівці після влучання 250-кілограмової авіабомби постраждав багатоквартирний будинок;

у Слов’янську фіксували два влучання безпілотників: руйнувань зазнали гараж, три нежитлові приміщення та два цивільні авто;

у Райгородку постраждала приватна оселя після обстрілів;

по Билбасівці росіяни били дроном “Герань-2” — руйнувань зазнали 11 приватних будинків та два авто;

Яцьківку атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами: зруйновані чотири приватні будинки.

Загалом за добу, уточнюють у поліції, на Донеччині зазнали руйнувань 35 цивільних об’єктів. З них 18 — житлові будинки.

Під вогнем були також Курицине Новодонецької громади та Різниківка Сіверської громади, уточнив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Найбільше атак на фронтах Донеччини було поблизу Покровська й Костянтинівки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували дев’ять разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ в районах Твердохлібового, Середнього та в напрямках Лимана й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку п’ять спроб просунутися вперед здійснили окупанти в районах Ямполя, Закітного, Платонівки та Пазено;

поблизу Міньківки та в напрямках Малинівки й Виролюбівки відбулися чотири штурми на Краматорському напрямку ;

39 атак зафіксовані на Костянтинівському напрямку — в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки;

на Покровському напрямку армійці країни-агресорки провели 47 штурмових дій у районах Никанорівки, Покровська, Родинського, Гришиного, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького, Філії та в бік Нового Шахового, Новопідгородного, Новопавлівки, Білицького й Шевченка;

на Олександрівському напрямку загарбники атакували вісім разів у районах Тернового, Красногірського, Злагоди та в напрямку Привілля.

Нагадаємо, російські загарбники ударами з авіації зруйнували греблю на річці Сіверський Донець, об’єкт був розташований у районі Райгородка. Запасів води у резервуарах Першого та Другого підйомів каналу “Сіверський Донець — Донбас” залишилось приблизно на два тижні, тому в компанії “Вода Донбасу” закликали жителів Донеччини готуватися до нових графіків подачі води, а також економно її використовувати.