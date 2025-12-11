Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Російські загарбники 10 грудня продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали на підконтрольній частині Донецької області різними видами озброєння, зокрема авіабомбами, дронами й артилерією. Загалом правоохоронці зафіксували 1832 удари по регіону. Серед цивільних, попередньо, ніхто не загинув, але є поранені.

Найбільше поранених було у Костянтинівці

Влучання за добу фіксували у семи населених пунктах регіону: містах Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман та Слов’янськ, селищі Олексієво-Дружківка, селі Роганське.

По Костянтинівці влучили 250-кілограмовою авіабомбою, FPV-дронами та з артилерії — поранені троє цивільних, зруйнований п’ятиповерховий будинок, пошкоджене авто.

У Лимані російський дрон знищив цивільне авто — поранень зазнала одна людина.

У Роганському, що в Андріївській громаді, після влучання FPV-дрона зазнав поранень цивільний мешканець. Окрім цього, постраждало авто.

Через атаки FPV-дронів у Слов’янську постраждав приватний будинок, у Дружківці – цивільне авто.

Удари по регіону продовжилися і вночі: близько 3:00 сьогодні, 11 грудня, загарбники дроном атакували Знаменівку Олександрівської громади. Постраждав приватний будинок.

Загалом за добу руйнувань зазнали сім цивільних об’єктів, зокрема два житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу з лінії фронту евакуювали 231 людину.

Росіяни знову проводили штурми на всіх напрямках Донеччини

у регулярному зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомляє , що за 10 грудня на Лиманському напрямку Росія атакувала 27 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське, а також загарбники рухалися у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман;

на Слов’янському напрямку Силам оборони вдалося відбити 13 атак у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського;

два бої у напрямку Міньківки пройшли на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки;

на Покровському напрямку українським оборонцям вдалося зупинити 49 штурмів. Вони тривали у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії;

на Олександрівському напрямку загарбники провели 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.

