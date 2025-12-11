Підтримайте Вільне Радіо
Російські загарбники 10 грудня продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали на підконтрольній частині Донецької області різними видами озброєння, зокрема авіабомбами, дронами й артилерією. Загалом правоохоронці зафіксували 1832 удари по регіону. Серед цивільних, попередньо, ніхто не загинув, але є поранені.
Влучання за добу фіксували у семи населених пунктах регіону: містах Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман та Слов’янськ, селищі Олексієво-Дружківка, селі Роганське.
По Костянтинівці влучили 250-кілограмовою авіабомбою, FPV-дронами та з артилерії — поранені троє цивільних, зруйнований п’ятиповерховий будинок, пошкоджене авто.
У Лимані російський дрон знищив цивільне авто — поранень зазнала одна людина.
У Роганському, що в Андріївській громаді, після влучання FPV-дрона зазнав поранень цивільний мешканець. Окрім цього, постраждало авто.
Через атаки FPV-дронів у Слов’янську постраждав приватний будинок, у Дружківці – цивільне авто.
Удари по регіону продовжилися і вночі: близько 3:00 сьогодні, 11 грудня, загарбники дроном атакували Знаменівку Олександрівської громади. Постраждав приватний будинок.
Загалом за добу руйнувань зазнали сім цивільних об’єктів, зокрема два житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу з лінії фронту евакуювали 231 людину.
