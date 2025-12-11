Між заводом “Доріндустрія” та колишнім скляним заводом по вулиці Героїв Праці розкинулося ціле звалище знищеної військової техніки. Тут є майже все — від танків, БМП та цілих “сараїв” на гусеницях до звичайних автомобілів. Підрахувати їхню кількість з відео неможливо, але це щонайменше декілька десятків одиниць. Показуємо, який вигляд має відрізок маршруту тролейбусів №5 та №6 у листопаді 2025 року.
Колона розбитої техніки поряд із “Доріндустрією” у Бахмуті в листопаді 2025 року
Одним із найбільш вражаючих відео росіян від листопада 2025 року стала прогулянка вздовж маршрутів тролейбусів №5 та №6 із центру міста до заводу “Колірмет”. На півдорозі окупант зустрічає колону розбитої техніки.
Майже вся територія після повороту автошляху біля колишнього скляного заводу до кінця паркану заводу “Доріндустрія” всіяна знищеною технікою.
Тут і танки, і БМП, і броньовані позашляховики, і інші машини різних видів.
Поворот до колишнього скляного заводу теж всіяний понівеченою технікою.
Деякі машини сплющені, наче млин, і неможливо впізнати, якою технікою вони були.
На одному з БМП залишилася літера “Z” — символ початку вторгнення росіян, втім стверджувати, що вся розбита техніка саме росіян — не можна.
Подвір’я, сусідні з колишнім скляним заводом, також всіяні понівеченою технікою.
Кінця “складу” зі знищеною технікою на відео росіян не видно. На останньому кадрі — всіяна дорога щонайменше до тролейбусної зупинки “Вулиця Героїв Праці”.