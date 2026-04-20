Наслідки російських атак у Донецькій області 19 квітня 2026-го. Фото: ДонОВА

За 19 квітня російські військові щонайменше 1222 рази били по лінії фронту та житлових кварталах на підконтрольній частині Донеччини. Удари дронами та авіабомбами завдали нових руйнувань, проте, попередньо, не призвели до загибелі або поранення цивільних мешканців. Водночас на фронті триває російський наступ, найбільше атак знову фіксували в районі Покровська.

Щонайменше п’ять населених пунктів були під вогнем

Удари поліція за добу фіксувала у містах Дружківка, Краматорськ і Миколаївка, а також у селищі Біленьке та селі Миколайпілля.

На Краматорськ росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу — пошкоджений заклад освіти, два адміністративні будинки та підприємство.

У Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном по дев’ятиповерховому житловому будинку.

У Миколаївці через атаки постраждала адміністративна будівля. У Біленькому росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку.

Загалом за добу пошкоджені 14 цивільних об’єктів, з яких один — житловий будинок, нарахували в поліції.

Також влучання фіксували у Райгородку, де пошкоджений приватний будинок, а також Різниківці, де пошкоджені ще два. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще 42 штурмові дії Сили оборони відбили на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили шість спроб російських військових просунутися поблизу Кармазинівки, Греківки, Дробишевого, Лимана, а також у напрямку Шийківки й Твердохлібового;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки;

російські сили двічі атакували позиції ЗСУ на Краматорському напрямку поблизу Голубівки та Никифорівки;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки та Софіївки;

у районах Білицького, Родинського, Дорожнього, Покровська, Котлиного, Затишку, Удачного, Муравки, Новопідгороднього, Молодецького, Новопавлівки та Філії, а також у напрямку Новоолександрівки, Василівки, Ганнівки та Шевченка на Покровському напрямку українські військові зупинили 42 штурмові дії російських загарбників;

окупанти чотири рази атакували поблизу Олександрограда та Січневого на Олександрівському напрямку .

