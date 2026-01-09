Наслідки російських ударів по Донеччині за 8 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через російські обстріли за 8 січня у Донецькій області поранені мешканці Дружківки та Добропілля. Загалом поліція зафіксувала 1784 влучань по підконтрольній частині області, руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів.

Обстріли відбулися не менш як у семи містах та селах Донецької області

Згідно зі зведенням від поліції, протягом 8 січня обстріли фіксували в містах Добропілля, Дружківка, Костянтинівка та Краматорськ, а також у селах Самійлівка, Сергіївка та Степанівка.

По Добропіллю били дронами — одна людина зазнала поранень, є руйнування на території підприємства.

Дружківку атакували чотирма дронами різного типу, через розриви російських боєприпасів поранена одна людина, постраждали два багатоквартирні та два приватні будинки, а також заклад освіти.

У ще чотирьох населених пунктах правоохоронці фіксують руйнування після обстрілів:

по Краматорську росіяни вдарили дроном “Молнія-2” — пошкоджений приватний будинок;

у Самійлівці після ударів дронами пошкоджені два приміщення підприємства, а також цивільне авто. У Степанівці руйнувань зазнав приватний будинок. Обидва населені пункти належать до Новодонецької громади;

ще одне нежитлове приміщення пошкоджене внаслідок удару по Сергіївці, що в Андріївській громаді.

Загалом за добу руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, пишуть у поліції. З них шість — це житлові будинки.

Розширені дані стосовно наслідків ударів по регіону опублікував начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що у період часу від ранку 8 січня по ранок 9 січня влучання також фіксували у Кучеревому Ярі, Торецькому, Різниківці та Свято-Покровському.

Росіяни найбільше атакували на Покровському й Костянтинівському напрямках

на Лиманському напрямку згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські військові атакували 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у напрямку Дробишевого, Лимана, Ставків та в районі Новоселівки;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили чотири атаки загарбників поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки, про що повідомляв Генштаб ЗСУ;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 18 атак у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямку Степанівки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 33 штурмові дії російських сил у районах Никанорівки, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії та Дачного;

на Олександрівському напрямку загарбники здійснили 13 атак у районах Вербового, Вишневого, Злагоди, Рибного, Єгорівки, Січневого та у напрямках Іванівки й Олександрограда.

Нагадаємо, російські військові у ніч на 9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові балістичною ракетою, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тис. кілометрів на годину. Російська сторона стверджує, що застосовувала комплекс “Орешнік”, яким загарбники атакували Дніпро у листопаді 2024 року. Розповідаємо, що відомо про атаку.