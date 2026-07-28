Наслідки російських атак у Донецькій області, 27 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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За понеділок, 27 липня, поліція зафіксувала ще 1 332 атаки по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних загинули, 19 — зазнали поранень, зокрема дитина. У регіоні є нові руйнування, а на фронті — триває російський наступ. Розповідаємо про ситуацію на підконтрольній частині Донеччини за добу.

Загиблі були в Дружківці, Спасько-Михайлівці та Привіллі

За даними поліції, під вогнем 27 липня були міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Билбасівка, Донецьке, Красноторка, Олександрівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Знаменівка, Іверське, Привілля, Спасько-Михайлівка.

По Дружківці вдарили трьома 250-кілограмовими авіабомбами й з РСЗВ — там загинула одна людина, поранені ще четверо. У місті пошкоджені ще 20 приватних будинків.

У Спасько-Михайлівці загинули двоє людей: вони були на мотоциклі, коли по них поцілили росіяни.

Дрон “Герань-2” вдарив по залізничниках у Привіллі — одна людина загинула, ще четверо поранені.

По Краматорську за добу били 14 разів, з них вісім — авіабомбами. Поранені семеро людей, серед них — дівчинка 2025 року народження. Пошкоджені сім багатоквартирних та 30 приватних будинків, заклад освіти, два приміщення магазину, цех, господарська споруда, два гаражі, АЗС, спецтехніка та понад 15 автомобілів.

На Слов’янськ росіяни скинули 250-кілограмову авіабомбу та запустили п’ять дронів — поранені двоє мешканців, пошкоджене харчове підприємство, автосалон, СТО, автобус, тепловози та чотири автівки.

Ще одна людина поранена в Райгородку, також там зазнали руйнувань три приватні будинки.

Після влучання дрона “Гербера” у Билбасівці зазнала поранень одна людина, пошкоджена приватна оселя.

Через російські атаки у низці населених пунктів регіону зазнали руйнувань приватні будинки: у Миколаївці – 11, у Красноторці – п’ять, у Знаменівці – два. У Донецькому руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, в Олександрівці – будівля ДСНС, в Іверському – кафе.

Також поліції стало відомо про загибель двох цивільних людей у селищі Біленьке, на яке росіяни скинули авіабомбу 26 липня.

Загалом за добу на Донеччині 132 цивільні об’єкти зазнали руйнувань, уточнили в поліції. Серед них — 81 житловий будинок.

На Покровському напрямку зупинили ще 34 штурми

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 16 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у бік Дробишевого, Озерного, Ставок і Лимана, а також поблизу Новоселівки та Новомихайлівки;

поблизу Кривої Луки, Закітного й Різниківки окупанти 19 разів проводили штурми на Слов’янському напрямку . Також російські сили атакували у бік Рай-Олександрівки та Пискунівки;

на Краматорському напрямку загарбники провели чотири атаки у напрямку Малинівки та поблизу Привілля;

27 атак армійці країни-агресорки провели на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Софіївки, а також у бік Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Вільного й Нового Шахового;

у районах Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Молодецького, а також у бік Білицького, Шевченка, Нового Донбасу й Сергіївки військовослужбовці ЗСУ зупинили 34 штурмові дії окупантів на Покровському напрямку .

Нагадаємо, Дружківська міська військова адміністрація вперше оприлюднила перелік багатоквартирних будинків громади, офіційно визнаних зруйнованими — цей статус дає мешканцям право на компенсацію. Станом на 27 липня в переліку 24 адреси: 20 багатоповерхівок визнані зруйнованими повністю, ще чотири — частково.