За дорученням Пушиліна проводить “прямі лінії”: псевдоміністерку т.зв “ДНР” Кутенко підозрюють у колабораціонізмі

Підозрювана у колабораційній діяльності псевдоміністерка. Фото: прокуратура Донеччини

Виконувачка обов’язків псевдоміністерки “праці та соцзахисту “ДНР” Ірина Кутенко заочно отримала підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, жінка організовує роботу фейкової установи в інтересах окупантів. Як саме — читайте далі.

Про це підозру повідомили в прокуратурі Донецької області.

Там кажуть, що після окупації частини регіону жінка залишилася в Донецьку, а у 2023-му обійняла посаду “заступниці міністра праці та созцахисту” у квазіреспубліці. Через два роки її призначили “виконуючою обовʼязків міністерки” у цій же псевдоустанові. Правоохоронці традиційно не називають імені фігурантки, однак із відкритих джерел відомо, що цю фейкову посаду обіймає Ірина Кутенко.

Як йдеться в офіційній біографії на сайті псевдоміністерства, Кутенко — 61-річна уродженка села Колоски колишнього Старобешівського району. У період з 2002 по 2014 рік вона працювала в Пенсійному фонді Донецької області, а з 2014 по 2018 рік — вже у так званій “ДНР”. Ватажок Денис Пушилін призначив її на фейкову посаду “міністерки” 3 березня 2025-го.

За даними слідства, підозрювана організовує роботу установи в інтересах загарбників. Зокрема, підписує контракти та договори, розпоряджається фінансами, виділеними на утримання псевдооргану, а також бере участь у формуванні “бюджету “ДНР”. Окрім цього, фейкова посадовиця розв’язує кадрові питання, а ще проводить “прямі лінії” місцевих жителів.

“Вона брала участь у проведенні «прямої лінії» з мешканцями захоплених міст Донеччини з питань праці та соціального захисту. Трансляція заходу поширювалась окупаційною владою через інтернет та підконтрольні медіа”, — кажуть у прокуратурі.

Жінку заочно підозрюють у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Нагадаємо, колишнього посадовця міграційної служби родом із Маріуполя Василя Бараненка заочно засудили за державну зраду. У перші дні повномасштабного вторгнення він вивіз із Селидового обладнання та бази даних служби на окуповану територію, після чого очолив російський міграційний орган у Бердянську й брав участь у незаконній паспортизації місцевих мешканців.