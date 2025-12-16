Представник НАБУ поряд із фігурантом справи. Фото: НАБУ

За колишнього директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА внесли чотири мільйони гривень застави. Його підозрюють у розтраті та привласнені понад 140 мільйонів гривень на відбудові тепло- та водопостачання у Святогірську, Селидовому та Українську.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Як йшлося в ухвалі ВАКС, раніше детективи НАБУ просили призначити ексочільнику департаменту ЖКГ ДонОДА запобіжний захід — варта на 60 днів, з правом внесення застави у понад 50 мільйонів гривень. Це клопотання сторона обвинувачення обґрунтовувала тим, що підозрюваний може переховуватись від слідства, впливати на свідків та перешкоджати слідству.

Водночас адвокат експосадовця просив суд встановити запобіжний захід у вигляді взяття на поруки. У разі призначення тримання під вартою — визначити мінімально можливий розмір застави.

Суд задовольнив клопотання НАБУ частково та обрав запобіжний захід у вигляді внесення застави — чотири мільйони гривень.

Також колишній директор департаменту ЖКГ Донецької ОДА протягом двох місяців має:

прибувати на вимогу до прокурора, суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

носити електронний браслет;

здати закордонний паспорт;

не відлучатися з Ужгорода;

утримуватися від спілкування зі свідками.

Що відомо про справу ексочільника департаменту ЖКГ Донецької ОДА

26 листопада НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, керівником якої є колишній керівник департаменту ЖКГ Донецької ОДА. Фігуранти справи нібито незаконно заволоділи понад 140 млн грн бюджетних коштів, які виділяли для забезпечення теплом і водою Святогірська, Селидового та Українська.

Як з’ясували журналісти Вільного Радіо, від початку 2020 по кінець березня 2024 року посаду керівника департаменту ЖКГ ДонОДА обіймав Гончаренко Сергій Васильович. Ці дані, зокрема, підтверджують подані ним декларації про майновий стан.

У матеріалах справи йдеться, що група почала втілювати схему навесні 2023 року, коли її учасники визначили об’єкти для відновлення за бюджетний кошт. У НАБУ стверджують: фігуранти штучно завищили вартість робіт і обладнання та імітували конкуренцію на торгах.

Нагадаємо, НАБУ та САП скерували до суду ще одну справу проти ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка та його дружини. За інформацією правоохоронців, нинішній голова Антимонопольного комітету не задекларував за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та автівку.