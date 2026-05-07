Прихисток для переселенців у приміщенні колишньої дитячої поліклініки по вулиці Благовісній. Фото: Суспільне Черкаси

За квітень 2026 року 249 централізовано евакуйованих із Донеччини громадян розселили у місцях тимчасового проживання у різних регіонах України. Кількість людей, які звертаються до прихистків, поступово зростає.

Інформацією стосовно темпів розселення ВПО із Донеччини у відповіді на запит Вільного Радіо поділилися в департаменті соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

Минулого місяця евакуйованих із Донеччини відвозили на розселення до Львівської, Житомирської, Рівенської, Кіровоградської, Чернівецької, Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Волинської, Вінницької, Одеської, Хмельницької, Закарпатської та Харківської областей. Окрім цього, частина евакуйованих знайшла прихисток у шелтері благодійної організації “Спасемо Україну” на Київщині.

Кількість евакуйованих із Донеччини, які звертаються за розселенням, поступово зростає. У березні їх було менше — 238, а у лютому — 194, повідомляли в ДонОДА раніше у відповідях на запити Вільного Радіо.

Нагадаємо, за квітень 2026 року з підконтрольної Україні території Донецької області виїхали приблизно 16 340 мешканців: частину евакуювали організовано, а інші — залишили регіон своїми силами.