Лампадки зі свічками. Ілюстративне фото: УНІАН

Протягом листопада 2025 року на підконтрольній частині Донецької області через російські обстріли, а також удари дронами та іншими видами зброї, загинули 66 цивільних мешканців. Окрім цього, правоохоронці зафіксували поранення ще 103 жителів регіону. Це майже вдвічі менше, ніж було за місяць до того.

Про це йдеться у відповіді ГУНП в Донецькій області на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Показники листопада нижчі тих, які поліція зафіксувала у жовтні. Тоді загинули 88 цивільних, поранень зазнали 189, зокрема двоє дітей.

Липень 2025 року залишається місяцем, за який на Донеччині обірвалися найбільше життів цивільних мешканців за 2025 рік. Тоді загинули 107 цивільних, поранень зазнали ще 297. Серед загиблих тоді була одна дитина, а серед поранених — двоє.

Протягом 2025 року поліція вже зафіксувала таку кількість загиблих і поранених цивільних на Донеччині:

у січні загинули 92 людини, поранень зазнали 35 (з них 5 — діти);

у лютому загинули 45 людей, поранень зазнали 149 (з них 9 — діти);

у березні загинули 69 людей (з них 5 — діти), поранень зазнали 218 (з них 18 — діти);

у квітні загинули 57 людей, (зокрема одна дитина) поранень зазнали 125 (з них 5 — діти);

у травні загинули 61 людина, поранень зазнали 192 (з них 6 — діти);

у червні загинули 58 людей (зокрема одна дитина), поранень зазнали 167 (з них 4 — діти);

у липні загинули 107 людей (зокрема одна дитина), поранень зазнали 297 (з них 2 — діти);

у серпні загинули 73 людини, поранень зазнали 185 (з них 4 — діти);

у вересні загинули 97 людей, поранень зазнали 268 (з них 5 — діти);

у жовтні загинули 88 цивільних, поранені 189 (з них двоє — діти).

Загалом за 11 місяців 2025 року, за даними поліції, на Донеччині через обстріли загинули 813 цивільних, поранень зазнали 1928.

Нагадаємо, в останньому підконтрольному Україні місті Бахмутського району, Сіверську, станом на 10 грудня тривають бої. Попри заяви пропаганди, росіяни ще не окупували цей населений пункт, проте намагаються проникнути в нього малими групами.