Протягом листопада 2025 року на підконтрольній частині Донецької області через російські обстріли, а також удари дронами та іншими видами зброї, загинули 66 цивільних мешканців. Окрім цього, правоохоронці зафіксували поранення ще 103 жителів регіону. Це майже вдвічі менше, ніж було за місяць до того.
Про це йдеться у відповіді ГУНП в Донецькій області на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.
Показники листопада нижчі тих, які поліція зафіксувала у жовтні. Тоді загинули 88 цивільних, поранень зазнали 189, зокрема двоє дітей.
Липень 2025 року залишається місяцем, за який на Донеччині обірвалися найбільше життів цивільних мешканців за 2025 рік. Тоді загинули 107 цивільних, поранень зазнали ще 297. Серед загиблих тоді була одна дитина, а серед поранених — двоє.
Протягом 2025 року поліція вже зафіксувала таку кількість загиблих і поранених цивільних на Донеччині:
Загалом за 11 місяців 2025 року, за даними поліції, на Донеччині через обстріли загинули 813 цивільних, поранень зазнали 1928.
Нагадаємо, в останньому підконтрольному Україні місті Бахмутського району, Сіверську, станом на 10 грудня тривають бої. Попри заяви пропаганди, росіяни ще не окупували цей населений пункт, проте намагаються проникнути в нього малими групами.