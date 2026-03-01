Евакуація з Дружківської громади. Фото: Євген Ткачов

За останній місяць із Дружківської громади до більш безпечних регіонів евакуювали майже 300 мешканців. Серед них — близько 60 маломобільних людей, а також жителі населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Про це повідомив представник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов.

Окрім людей, з громади вивезли й їхніх домашніх улюбленців — 30 котів та 15 собак. За словами волонтера, приблизно третини евакуйованих проживали в особливо небезпечних районах громади.

Евакуація тварин з Дружківської громади. Фото: Євген Ткачов

В перший день березня евакуаційна команда вивезла з Олексієво-Дружківки 5 людей.

Аби подати заявку на евакуацію, потрібно звертатись на гарячу лінію місії: +380 800 888 888.

Раніше ми публікували монолог керівника “Проліски” Євгена Капліна. За його словами, протягом січня з Донеччини евакуювали близько 1500 людей.