За місяць на Донеччині 22 підприємства втратили статус критичних, а три — отримали: актуальний на березень перелік

На 1 березня 2026 року на Донеччині є 199 підприємств, організацій та установ, які визнані критичними та можуть бронювати від мобілізації своїх працівників. За останній місяць список дещо скоротився: 22 підприємства втратили цей статус, натомість три інші — отримали його. Розповідаємо, хто в березні на Донеччині бронює від мобілізації.

Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

За лютий статус критичних отримали ТОВ “Агрофірма Донеччина”, ТОВ “Торгівельний дім Веда” та фермерське господарство “Вікторія топ-агро”.

Водночас критичними перестали бути:

  • приватне підприємство “Управляюча компанія “Ладіс старе місто”;
  • фермерське господарство “Перебудова В”;
  • ТОВ “Елена”;
  • КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради;
  • КП “Дружківка автоелектротранс” Дружківської міської ради;
  • ТОВ “Сателит нэт cервис”;
  • ТОВ “Сателіт Дружківка”;
  • ТОВ “Сателіт сервіс”;
  • державне підприємство “Лиманське лісове господарство”;
  • служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області;
  • заклад об’єднання громадян “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;
  • КНП “Сіверська багатопрофільна лікарня планового лікування Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області;
  • приватне підприємство “Адора”;
  • КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Шахівської сільської ради” Покровського району Донецької області;
  • обласна дитячо-юнацька спортивна школа з плавання та синхронного плавання Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;
  • КНП “Добропільська лікарня інтенсивного лікування”;
  • КНП “Великоновосілківська центральна районна лікарня”;
  • сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Велес”;
  • КНП “Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради”;
  • КНП “Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради”;
  • КНП “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради”;
  • КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради”;

Хто на Донеччині може бронювати працівників у березні 2026 року

  • виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;
  • дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;
  • донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;
  • донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
  • донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;
  • житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;
  • КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;
  • колективне підприємство “Промремонт”;
  • КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;
  • комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;
  • комунальна установа “Бахмутський психоневрологічний інтернат”;
  • комунальна установа “Ситуаційний центр міста Краматорська”;
  • комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради;
  • комунальна фізкультурно-оздоровча установа “Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;
  • комунальне автотранспортне підприємство 052810;
  • комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” Краматорської міської ради;
  • комунальне виробниче підприємство “Краматорський водоканал”;
  • комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “М.Єхаб”;
  • комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”;
  • комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської міської ради “Стоматологічна поліклініка”;
  • комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 1”;
  • комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 9”;
  • комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Міський стоматологічний центр”;
  • комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Маріуполя”;
  • комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”;
  • комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська”;
  • комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Добропільська міська стоматологічна поліклініка” Добропільської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги” Добропільської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Донецький регіональний центр спортивної медицини”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Мирноградська центральна міська лікарня” Мирноградської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” Краматорської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ”.
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”.
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласний перинатальний центр м. Краматорськ”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська лікарня планового лікування”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Покровської міської ради Донецької області;
  • комунальне некомерційне підприємство “Психіатрична лікарня м. Краматорська”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Слов’янська центральна районна лікарня”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Станція переливання крові м. Краматорська”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької сільської ради”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської селищної територіальної громади”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Краматорської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дружківської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міста Торецька;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Селидівської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради”;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Дружківської міської ради;
  • комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” м. Торецька;
  • комунальне некомерційне підприємство “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”;
  • комунальне підприємство Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області “Грінтур”;
  • комунальне підприємство Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради;
  • комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло”;
  • комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго”;
  • комунальне підприємство Святогірської міської ради “Сервіскомунбуд”;
  • комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”;
  • комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Керуюча компанія № 4”;
  • комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”;
  • комунальне підприємство Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області “Іллінівське”;
  • комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство Очеретинської ОТГ”;
  • комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство”;
  • комунальне підприємство “АТП 052814”;
  • комунальне підприємство “Багатогалузеве комунальне підприємство” Покровської міської ради Донецької області;
  • комунальне підприємство “Благоустрій” Новодонецької селищної ради;
  • комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області;
  • комунальне підприємство “Господар” Покровської міської ради Донецької області;
  • комунальне підприємство “Громада” Черкаської селищної ради Краматорського району Донецької області;
  • комунальне підприємство “Добропільський міський транспорт”;
  • комунальне підприємство “Добро” Добропільської міської ради;
  • комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”;
  • комунальне підприємство “Дружківський міський парк культури та відпочинку” Дружківської міської ради;
  • комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”;
  • комунальне підприємство “Житлово-комунальне господарство” Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району Донецької області;
  • комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;
  • комунальне підприємство “Комсервіс” Дружківської міської ради;
  • комунальне підприємство “Комунальник м. Селидове”;
  • комунальне підприємство “Комунсервіс” Костянтинівської міської ради;
  • комунальне підприємство “Комунтех” м. Новогродівка;
  • комунальне підприємство “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”;
  • комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”;
  • комунальне підприємство “Лиманський “Зеленбуд”;
  • комунальне підприємство “Муніципальна варта” Дружківської міської ради;
  • комунальне підприємство “Муніципальна служба правопорядку” Покровської міської ради Донецької області;
  • комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва”;
  • комунальне підприємство “Міст”;
  • комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника” Курахівської міської ради;
  • комунальне підприємство “Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради Донецької області”;
  • комунальне підприємство “Покровська міська стоматологічна поліклініка” Покровської міської ради Донецької області;
  • комунальне підприємство “Покровськводоканал”;
  • комунальне підприємство “Покровськтепломережа”;
  • комунальне підприємство “Регіональна телерадіокомпанія “Регіон Донбас”;
  • комунальне підприємство “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської міської ради;
  • комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Авдіївської міської ради;
  • комунальне підприємство “Спектр” Дружківської міської ради;
  • комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради”;
  • комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Покровської міської ради Донецької області;
  • комунальне підприємство “Шахове-2016” Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області;
  • комунальний заклад охорони здоров’я “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”;
  • комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти “Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради”;
  • комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області”;
  • комунальний заклад “Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю”;
  • комунальний заклад “Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу”;
  • комунальний заклад “Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)”;
  • комунальний заклад “Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки”;
  • комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”;
  • комунальний заклад “Новогродівський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;
  • комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту”;
  • комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби”;
  • костянтинівське державне науково-виробниче підприємство “Кварсит”;
  • КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради;
  • науково-виробниче приватне мале підприємство “Промтехконструкція”;
  • обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;
  • обласна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу;
  • обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;
  • обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”;
  • обласне комунальне підприємство “Центр кіномистецтва та культури”;
  • обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;
  • приватне акціонерне товариство “Глини Донбасу”;
  • приватне акціонерне товариство “Зевс Кераміка”;
  • приватне акціонерне товариство “Краматорське автотранспортне підприємство 11410”;
  • приватне акціонерне товариство “Олександрівський райагрохім”;
  • приватне акціонерне товариство “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”;
  • приватне мале виробничо-впроваджувальне підприємство “Протех”;
  • приватне підприємство “Громадське будівництво”;
  • приватне підприємство “Донгазтрейд”;
  • приватне підприємство “Лактус”;
  • приватне підприємство “Талисман”;
  • приватне підприємство “Інноваційна науково-технічна експертна компанія”;
  • регіональний ландшафтний парк “Клебан-Бик”;
  • регіональний ландшафтний парк “Краматорський”;
  • селянське (фермерське) господарство “Верес”;
  • селянське (фермерське) господарство “Вибір”;
  • спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;
  • Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство;
  • територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;
  • територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;
  • ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Веда”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Донеччина”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Коаленерджи”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Нива 2019”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;
  • товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;
  • фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;
  • фермерське господарство “Вікторія топ-агро”;
  • фермерське господарство “Династія-1”;
  • фермерське господарство “Корал”;
  • фермерське господарство “Партнер”;
  • фермерське господарство “Татаренко”;
  • школа вищої спортивної майстерності;
  • “Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;
  • “Донецький обласний краєзнавчий музей”;
  • “Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”;

Нагадаємо, Президент України Зеленський підписав закон, який гарантує річну відстрочку від мобілізації для військових за “Контрактом 18–24”. Вони зможуть її отримати після завершення служби.

