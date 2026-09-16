 З Краматорської громади евакуювали ще 19 маломобільних людей
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З Краматорської громади евакуювали ще 19 маломобільних людей (ОНОВЛЕНО)

Богдан Комаровський
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Війська країни-агресорки продовжують нищити приватний сектор у передмістях Краматорська, тож кількість охочих покинути небезпеку росте. Днями екіпаж “Білий Янгол” та волонтерами “Проліски” евакуювали ще 19 маломобільних людей. 

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми словами, охочих виїхати із передмістя Краматорська дедалі більше: нещодавно російські війська вдарили по селищу Веселе. Пряме влучання окупантів зруйнувало житловий будинок, загинули люди.

За один рейс із Краматорської громади евакуювали 19 маломобільних людей
Наслідки російської атаки на Веселе. Фото: з відео ГУНП Донеччини

“Будинку Антона немає, він вдома був… Бачив його за п’ять хвилин до вибуху. Мене засипало в хаті разом з 90-річною матір’ю”, — розвідають місцеві про наслідки атаки.

З Красногірки та Іванівки екіпаж поліції “Білий Янгол” евакуював двох літніх жінок. Вони пережили Другу світову війну, відповідаючи на питання правоохоронців, одна з жительок зазначає: нинішня війна набагато страшніша:

“Ця (війна, — ред.) жахливіша, це нелюдяність повна”. 

За один рейс із Краматорської громади евакуювали 19 маломобільних людей
Евакуація маломобільних людей з Краматорської громади, вересень 2026-го. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Як уточнили поліціянти, евакуація маломобільних проходить у тісній співпраці з Гуманітарною місією “Проліска”. До безпечних регіонів жінки поїдуть на медеваку, який обладнаний реанімаційними комплектами, у супроводі спеціалістів. Тільки за один рейс спецтранспортом вдалося вивезти 19 людей.

Оновлено: після публікації матеріалу в соціальних мережах до нас звернувся представник Гуманітарної місії “Проліска” у Донецькій області Євген Ткачов та зазначив, що правоохоронці могли помилитися у формулюванні “евакуювали за один рейс”. За його словами, нині в регіоні працює багато медеваків — в одну таку автівку можуть помістити від 2 до 4 людей.

“Якщо цих швидких допомог прислали 6-7, тоді можливо вивезти 19 людей. Це евакуаційна карусель, спецтранспорт приїздить на проміжний пункт, а поліція, підрозділ “Фенікс”, ми своїм “броньовичком” та інші волонтери туди ж звозять маломобільних та немобільних, і оці швидкі одна за одною відправляються. Тож, скоріш за все, правоохоронці саме за один день (а не один рейс, — ред.) вивезли для “Проліски” 19 маломобільних”, — розповів Ткачов.

За один рейс із Краматорської громади евакуювали 19 маломобільних людей
Евакуація маломобільних людей з Краматорської громади, вересень 2026-го. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Правоохоронці вкотре закликають жителів прифронтових населених пунктів не наражати себе на небезпеку та вчасно евакуюватися. Звернутися по допомогу можна за номером телефону: 102.

Нагадаємо, останні два тижні команда гуманітарної місії “Проліска” стабільно їздить в евакуаційні рейси до небезпечних районів Слов’янська та Краматорська. Найчастіше вивозять маломобільних та літніх людей. Їх доводиться вручну спускати з багатоповерхівок, бо ліфти там уже не працюють.

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