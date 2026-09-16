З Краматорської громади евакуювали ще 19 маломобільних людей

Евакуація маломобільних людей з Краматорської громади, вересень 2026-го. Фото: з відео ГУНП Донеччини

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Війська країни-агресорки продовжують нищити приватний сектор у передмістях Краматорська, тож кількість охочих покинути небезпеку росте. Днями екіпаж “Білий Янгол” та волонтерами “Проліски” евакуювали ще 19 маломобільних людей.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За їхніми словами, охочих виїхати із передмістя Краматорська дедалі більше: нещодавно російські війська вдарили по селищу Веселе. Пряме влучання окупантів зруйнувало житловий будинок, загинули люди.

“Будинку Антона немає, він вдома був… Бачив його за п’ять хвилин до вибуху. Мене засипало в хаті разом з 90-річною матір’ю”, — розвідають місцеві про наслідки атаки.

З Красногірки та Іванівки екіпаж поліції “Білий Янгол” евакуював двох літніх жінок. Вони пережили Другу світову війну, відповідаючи на питання правоохоронців, одна з жительок зазначає: нинішня війна набагато страшніша:

“Ця (війна, — ред.) жахливіша, це нелюдяність повна”.

Як уточнили поліціянти, евакуація маломобільних проходить у тісній співпраці з Гуманітарною місією “Проліска”. До безпечних регіонів жінки поїдуть на медеваку, який обладнаний реанімаційними комплектами, у супроводі спеціалістів. Тільки за один рейс спецтранспортом вдалося вивезти 19 людей.

Оновлено: після публікації матеріалу в соціальних мережах до нас звернувся представник Гуманітарної місії “Проліска” у Донецькій області Євген Ткачов та зазначив, що правоохоронці могли помилитися у формулюванні “евакуювали за один рейс”. За його словами, нині в регіоні працює багато медеваків — в одну таку автівку можуть помістити від 2 до 4 людей.

“Якщо цих швидких допомог прислали 6-7, тоді можливо вивезти 19 людей. Це евакуаційна карусель, спецтранспорт приїздить на проміжний пункт, а поліція, підрозділ “Фенікс”, ми своїм “броньовичком” та інші волонтери туди ж звозять маломобільних та немобільних, і оці швидкі одна за одною відправляються. Тож, скоріш за все, правоохоронці саме за один день (а не один рейс, — ред.) вивезли для “Проліски” 19 маломобільних”, — розповів Ткачов.

Правоохоронці вкотре закликають жителів прифронтових населених пунктів не наражати себе на небезпеку та вчасно евакуюватися. Звернутися по допомогу можна за номером телефону: 102.

Нагадаємо, останні два тижні команда гуманітарної місії “Проліска” стабільно їздить в евакуаційні рейси до небезпечних районів Слов’янська та Краматорська. Найчастіше вивозять маломобільних та літніх людей. Їх доводиться вручну спускати з багатоповерхівок, бо ліфти там уже не працюють.