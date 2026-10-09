За останні місяці росіяни тричі били по автобусах у Слов’янській громаді: що відомо

Наслідки російської атаки на автобус у Словʼянську 7 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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У Слов’янську від 9 жовтня припинив роботу громадський транспорт: рішення ухвалили після атаки на автобуси у Краматорську, яка призвела до загибелі 30 людей. Втім, воно назрівало і раніше: лише за останні 2-3 місяці у громаді фіксували три атаки на маршрутні таксі.

Про це розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях в ефірі “Суспільне. Студія”.

“Так, протягом 2-3 місяців у нас це не поодинокі випадки (удари по громадському транспорту, — ред.). Три рази потрапляли маршрутні таксі під обстріли і КАБами і FPV-дронами. На щастя, жертв не було, були легкі поранення. І все ж бачимо, що ескалація йде: кількість обстрілів не зменшується, а збільшується.

Останній випадок — влучання FPV-дрона в громадський транспорт, в автобус. Там також був поранений водій, пасажирів, на щастя, не було. Автобус згорів. Тому бачимо, що треба це робити”, — заявив Вадим Лях.

Він уточнив, що навіть до удару по Краматорську в Слов’янській громаді вже діяли безпекові обмеження щодо руху громадського транспорту: приблизно до третини території міста він не заїздить вже два місяці.

Працівникам комунальних підприємств рішення не повинно завадити виходити на роботу, адже їх відвозять службовим транспортом. Водночас містянам, яким потрібно дістатися лікарні, залишається лише викликати таксі або просити сусідів, аби ті підвезли.

Вадим Лях нагадав, що у 2022 році у Слов’янській громаді вже зупиняли роботу громадського транспорту через безпекову ситуацію, але потім, коли фронт віддалився в міста, її відновили. Так може статися і зараз, однак містянам все ж рекомендують не чекати на покращення найближчим часом.

“Я бачу, що ще місяць-два (буде небезпечно, — ред.) це точно, тому не потрібно чекати, що вона там покращиться, потрібно все ж виїздити тим, хто без транспорту не може дістатися до лікарні”, — уточнив Вадим Лях.

Посадовець уточнив, що за тиждень зі Слов’янської громади виїхали 376 мешканців, зокрема 47 дітей. У районах міста, де триває примусова евакуація неповнолітніх, залишаються 62 дитини.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 20. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.