Наслідки російської атаки на групу "Фенікс" у Дружківці 5 травня. Ілюстративне фото: ДСНС України

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З початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили 43 підрозділи ДСНС на території Донецької області. Щодоби рятувальники фіксують від 50 до 70 викликів, близько 70% яких — наслідки артобстрілів та авіаударів: пожежі, руйнування, розбір завалів. Лише за останній місяць (від середини травня) рятувальники двічі потрапляли під удари FPV-дронами.

Про це в інтерв’ю Вільному Радіо розповів новопризначений начальник Головного управління ДСНС у Донецькій області Яків Немикін.

“За останній місяць два евакуаційні екіпажі двічі потрапляли під удари FPV-дронів. Окупанти не зважають на те, що ми виконуємо гуманітарну місію та рятуємо людей”, — зазначив керівник ДСНС області Яків Немикін.

Він зазначив, що роботу служби нині ускладнюють зруйновані дороги, пошкоджені мости та загроза повторних ударів під час ліквідації наслідків обстрілів. Наразі рятувальники працюють у 12 із 46 громад, підконтрольних до 2022 року.

Нагадаємо, 8 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час робочого візиту до Донецької області представив нових очільників двох регіональних правоохоронних відомств — нацполіції та ДСНС. Начальником Головного управління ДСНС України в Донецькій області став полковник служби цивільного захисту Яків Немикін. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про нього.