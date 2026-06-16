Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За період від 1 по 16 червня у Соледарській міській ВА видали три розпорядження щодо надання матеріальної допомоги мешканцям громади у скруті. Загалом таку підтримку погодили 71 людині загалом на 400 тис. грн.

Про це йдеться у розпорядженнях начальника Соледарської міської ВА 253р, №254р та №255р. Вони доступні для перегляду на офіційному сайті відомства.

У оприлюднених документах під номерами 253р та 254р йдеться про виділення загалом 70 мешканцям громади по 5 тис. грн кожному, а в розпорядженні №255р — про надання одній отримувачці 50 тис. грн. Всі три документи датовані 9 червня.

Цю допомогу у Соледарській громаді можуть отримати діти, дорослі та пенсіонери з інвалідністю. Кошти призначені на розв’язання соціально-побутових питань, їх виділяють із місцевого бюджету. Журналісти Вільного Радіо писали в окремому матеріалі, як можна отримати виплату та від чого залежить її розмір.

Нагадаємо, у 2026 році Соледарська громада закладає на соціальний захист приблизно 41% видатків свого бюджету — 62 млн грн. Це виплати військовим, родинам загиблих, переселенцям та іншим пільговим категоріям. Водночас власних доходів у громади лише 14,2 млн грн.